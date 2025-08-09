Tom Hanks honra a Jim Lovell, ‘Apollo 13’ astronauta que jugó

Tom Hanks ha compartido un homenaje a James A. Lovell, el astronauta que retrató en la función de 1995 «Apolo 13. » Lovell murió el jueves a la edad de 97 años. La película, dirigida por Ron HowardProtagonizó a Hanks como Lovell y dramatizó la Misión Lunar Apollo 13, que enfrentó una explosión después del lanzamiento y obligó a los científicos de la NASA a improvisar soluciones para devolver su tripulación de forma segura a la Tierra.

“Hay personas que se atreven, que sueñan y que llevan a otros al lugar donde no iríamos por nuestra cuenta. Jim Lovellquien durante mucho tiempo había ido más al espacio y durante más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta fue ese tipo de tipo «, Hanks escribió en un tributo compartido en sus plataformas de redes sociales. «Sus muchos viajes alrededor de la Tierra y para So Muy cerca de la Luna no fueron hechos para riquezas o celebridades, sino porque desafíos como esos son los que alimenta el curso de estar vivo, y quién es mejor que Jim Lovell para hacer esos viajes».

«En esta noche de luna llena, pasa, a los cielos, al cosmos, a las estrellas. Dios te acelera, en este próximo viaje, Jim Lovell», termina el comunicado.

Howard también compartió una declaración en honor a Lovell, al igual que su productor «Apollo 13» Brian Grazer.

«Descansa en paz, comandante Lovell. Piloto de prueba de la Marina, Géminis 7, Géminis 12, Apolo 8 y, por supuesto, Apolo 13», escribió Howard. «Simplemente saber que Jim ha sido un gran honor. Su combinación de intelecto, coraje y compromiso para el deber lo convirtió en una de las personas más notables que he conocido. Su apoyo a nuestros esfuerzos de cine inspiró la autenticidad y elevó nuestro proceso de muchas maneras. Gracias, señor, por su servicio a nuestro país y a la humanidad».

«Jim Lovell era un verdadero héroe estadounidense cuyo coraje, intelecto y gracia bajo presión inspiró a una nación», escribió Grazer. «No solo fue una leyenda en la exploración espacial, sino también un hombre increíblemente generoso, amable e inspirador. Gracias, comandante Lovell, por mostrarnos lo mejor de lo que podemos ser».

Lovell murió el jueves en Illinois. Tenía 97 años. Junto con el Apolo 13, era un veterano de otros tres luces espaciales: Géminis VII, Géminis XII y Apolo 8.

Lanzado por Universal en junio de 1995 como una tienda de campaña de verano, «Apollo 13» obtuvo la aclamación crítica por su recreación de la misión casi trágica y el trabajo de la nariz a la piedra de punta que salvó vidas. La película ganó $ 355 millones en todo el mundo contra un presupuesto de producción de $ 52 millones, clasificándose como el tercer lanzamiento global más recaltado de su año. Obtuvo nueve nominaciones a los Premios de la Academia, incluso en la Mejor Película, y ganó dos premios, en la mejor edición de películas y el mejor sonido. Para conmemorar su 30 aniversario, «Apollo 13» se está liberando a los teatros IMAX el 19 de septiembre.