Tom Cruise y Debbie Allen bailan antes de los premios Governors

Tom Crucero y Debbie Allen No esperé hasta el domingo por la noche. Premios Gobernadores para celebrar sus premios Oscar honoríficos.

Los dos fueron vistos bailando en la pista de baile en una fiesta organizada por Allen el sábado en su Academia de Danza Debbie Allen en Los Ángeles.

En un vídeo publicado en Instagram por Proyecto Angel Food Se ve al CEO Richard Ayoub, la estrella de “Top Gun”, uniéndose a Allen para dar una vuelta mientras el DJ llama a todos a bailar.

A Cruise y Allen se unieron Jenifer Lewis y la hermana de Allen, Phylicia Rashad, mientras bailaban «Candy» de Cameo y «Before I Let Go» de Maze & Frankie Beverley. La lista de invitados también incluía a Jennifer Hudson.

Cruise y Allen recibirán sus estatuillas durante una ceremonia el domingo por la noche en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood. También se honrará al diseñador de producción Wynn Thomas. Dolly Parton recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt. No se espera que la leyenda de la música country asista a las festividades debido a problemas de salud.

Los destinatarios fueron anunciados en junio. “Los Premios de los Gobernadores de este año homenajearán a cuatro personas legendarias cuyas extraordinarias carreras y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero”, dijo en ese momento la entonces presidenta de la Academia, Janet Yang. «La Junta de Gobernadores de la Academia tiene el honor de reconocer a estos brillantes artistas. Debbie Allen es una coreógrafa y actriz pionera, cuyo trabajo ha cautivado a generaciones y cruzado géneros. El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de especialistas nos ha inspirado a todos. La querida intérprete Dolly Parton ejemplifica el espíritu del Premio Humanitario Jean Hersholt a través de su inquebrantable dedicación a los esfuerzos caritativos. Y su diseñadora de producción Wynn Thomas ha dado vida a algunas de las películas más duraderas a través de una mirada visionaria y el dominio de su oficio”.