Tom Cruise juntas de dedo dividido durante la misión imposible 8 truco de avión

Tom Cruise es conocido por sufrir por su arte, pero cuánto se revela en una característica de bonificación como parte del lanzamiento digital de «Mission: Impossible – The Final Reckoning». El actor de la lista A y su director Christopher McQuarrie revelan durante la secuencia del plano climático de la película que las articulaciones en los dedos de Cruise se separaron de la pura fuerza que el actor tuvo que luchar mientras colgaban del costado de un biplano y se aferraron a la correa de un cinturón de seguridad.

«Oh, esto casi me rompió la espalda», dice Cruise en el comentario mientras la escena se desarrolla (a través de Entretenimiento semanal) Como agrega McQuarrie: «Estás hablando de mucho dolor aquí».

«Ahora mira esto: de lo que no hemos hablado, aferrándonos a este cinturón», señala McQuarrie cuando Cruise se ve en la película sosteniendo una correa del cinturón de seguridad mientras el biplano voltea al revés. El crucero señala: «Oh Dios, eso fue brutal».

«Esto separó las articulaciones en los dedos de Tom de la fuerza, por lo que cuando terminamos esta secuencia, sus manos estaban absolutamente hinchadas, oh Dios mío, fue muy doloroso verlo», agregó McQuarrie.

«Misión: Imposible – The Final Reckoning» se abrió en los cines en mayo después de un estreno en el Festival de Cine de Cannes. La película, promocionada como la salida final de Cruise en su larga franquicia de acción, abrió a $ 200 millones en todo el mundo, marcando el mayor comienzo de la franquicia.

«¡Este fin de semana fue uno para los libros de historia!» Crucero reaccionó en ese momento. “Felicitaciones y gracias a cada cineasta, cada artista, cada miembro de la tripulación y cada persona que trabaja en los estudios. A cada teatro y a todos los empleados que ayudan a traer estas historias al público, gracias a todos los que trabajan en Paramount Phitle y Skydance, gracias por sus muchos años de asociación y apoyo inquebrantable. Y la mayoría de las gracias a los audiencias en todas partes por quienes todos servimos y por todos los que todos amamos a los que todos los amamos a los que entretenemos.

«Misión: Imposible – The Final Reckoning» ha ganado $ 596 millones en la taquilla mundial. A pesar de ser promocionado como la última película de «Misión: Imposible», Cruise no iría al disco que confirma si su mandato como Ethan Hunt ha terminado o no.

«Prefiero que la gente lo vea y disfruta y lo hemos pasado de hacerlo y ha sido muy divertido y solo quiero que todos lo disfruten», dijo el actor «, dijo el actor», dijo el actor. Cuando se le preguntó sobre Su futuro con la franquicia. «Disfrute de esto y saber que todo es la culminación ha llegado a este momento en este momento».

«Misión: Imposible-The Final Reckoning» ya está disponible para ver desde casa a través de plataformas PVOD y llega a 4K Ultra HD, DVD y Blu-ray el 14 de octubre.