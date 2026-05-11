Tom Burke se une a Gracie Abrams en ‘Por favor’ de Halina Reijn para A24

Tom Burke se ha unido al elenco de “Por favor”, el próximo largometraje de la escritora y directora de “Babygirl” Halina Reijn y A24.

La estrella británica de “Furiosa: A Mad Max Saga” y “The Souvenir” se une a Gracie Abrams en el largometraje, y la cantautora nominada al Grammy hará su debut como actriz.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto por ahora, pero Reijn escribirá y dirigirá “Por favor”.

David Hinojosa producirá y volverá a formar equipo con Reijn por tercera vez. Reijn producirá a través de su compañía MAN UP Film, y A24 también producirá y financiará. Zach Nutman será el productor ejecutivo.

“Por favor” también marca la tercera película de Reijn con A24, después de su satírico slasher “Bodies Bodies Bodies” (2022) y su thriller erótico “Babygirl” (2024), que se convirtió en uno de los mayores éxitos globales del estudio y recaudó 64 millones de dólares en todo el mundo. A24 también adquirió su primer largometraje, “Instinct” de 2019.

“Por favor” se suma a una lista cada vez mayor de créditos importantes de Burke. En el ámbito cinematográfico, el año pasado apareció en el thriller de espionaje “Black Bag” de Steve Soderbergh y en el thriller de la época de la Guerra Fría “Winter of the Crow” junto a Lesley Manville. Recientemente se anunció su incorporación al elenco de la adaptación del videojuego “Elden Ring” de Alex Garland, también con A24.

En el ámbito televisivo, continúa liderando la serie de detectives de la BBC “Strike” y actualmente se le puede ver en la serie de Netflix “Legends” sobre una misión encubierta de la vida real para infiltrarse en bandas de narcotraficantes británicas. Su próximo trabajo televisivo incluye un papel recurrente en la secuela de ciencia ficción de Amazon Prime Video, “Blade Runner 2099”.

Burke está representado por WME, 360, B-Side y Public Eye Comms. Reijn está representado por CAA y Jackoway Austen Tyerman. Abrams está representado por CAA