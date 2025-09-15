Tom Brady llama a Philadelphia Eagles sobre ‘Tush Push’ Play

Probablemente todos supiéramos, en algún momento, el empuje de Tush se convertiría en un punto de conversación. Es, después de todo, la temporada de fútbol.

Este año, duró hasta la semana 2.

Fox Sports Color Comentador y el 7 veces campeón del Super Bowl Tom Brady llamó al Filadelfia Eagles por su famoso juego de yardas cortos en una victoria de 20-17 de los Eagles sobre el Jefes de Kansas City en el estadio Arrowhead.

«Es como si (las Águilas) comiencen cada posición en la primera y 9 porque están robando un patio con esa jugada cada vez», dijo Brady el 14 de septiembre.

Los Eagles usaron el impulso de Tush 5 veces en el último cuarto, incluso en un controvertido touchdown de 1 yardas por mariscal de campo Jalen duele Para dar a los Eagles una ventaja de 20-10 con 7:48 restantes en el juego.

En esa jugada, los 3 linieros ofensivos interiores de los Eagles parecían estar fuera de lugar antes de que se rompiera la pelota.

Lo que pasa con el empuje de Tush es que los Eagles cometen unas 17 penalizaciones durante él y la NFL simplemente no las llama. El centro está tan lejos que ni siquiera puedes ver la pelota. pic.twitter.com/jmlh22zcbd – Nate Sánchez (@nate_sanch77) 14 de septiembre de 2025

Swift Public Racklash a un juego controvertido

Brady no era el único que parecía llamar a las Águilas sobre su juego de estilo de rugby, lo que ha demostrado ser prácticamente imparable.

«Me gusta el empuje de Tush» Los guiños de Hayden de Underdog Escribió en su cuenta oficial X. “Siempre lo hemos hecho. Pero si estamos siendo honestos al respecto este año, las Águilas están alineando fuera de casa y saltando el chasquido temprano «.

«Los Eagles cometen unas 5 penalizaciones durante un empuje de tush, y la NFL simplemente no las llama», escribió los comandantes de Washington, Superfan Chris Bryant cuenta oficial x. «El centro es fuera de casaGuardias Falso comienzo. Prohibir la obra «.

«Los fanáticos de los Eagles, esto no es una oportunidad para ti», Jesse Inman de Missouri Kolr TV escribió en X. «Son inteligentes para ejecutar una obra de teatro, los árbitros les permiten romper dos reglas. Conseguen 2-3 jugadores alineados fuera de casa Cada vez (centro, guardias). Además, los árbitros ignoran por completo el comienzo falso «.

«Tush Push es malo para el juego» Reportero de la NFL Kevin Sheehan escribió en X. «No porque funcione para 1 equipo más que cualquier otro, sino porque la obra no se oficia correctamente. Falsos comienzos/fuera de casa en su mayor parte ignorado. La jugada también ralentiza el ritmo del juego. Este será el último año. Obtendrán votos para abolir la próxima vez «.

Los días de Tush Push pueden estar numerados

La NFL emitió una decisión sorprendente el 21 de mayo con los propietarios votando para mantener el Juego de «Tush Push» Eso ha demostrado ser casi imparable para las Águilas en situaciones de yardas cortas. La votación fue ayudada por el propietario de los Eagles Jeffrey Lurie y el legendario centro de Eagles Jason Kelce haciendo apasionado por favor para mantenerlo en su lugar.

Según Adam Schefter de ESPNLa votación cayó 2 cortos votos del «empuje de Tush» que se prohibió.

«Voto final sobre la prohibición propuesta del empuje de Tush, por fuentes: 22-10», escribió Schefter en su cuenta oficial de X. «Al menos 24 votos fueron necesarios para prohibir el empuje de tush «.

En su versión actual, la obra, también conocida como «The Brotherly Shove», Hurts se alinea bajo el centro con 2 compañeros de equipo detrás de él en una situación de yarda corta. Hurts toma la pelota y sus compañeros de equipo vienen por detrás y lo llevan hacia el yardaje que necesita.

Es producido 27 touchdowns para las Águilas en las últimas 3 temporadas.