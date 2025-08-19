Tom Brady Hall of Excellence Fontainebleau Vegas: información, fotos, precio

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Oprah Winfrey, Morgan Freeman y Snoop Dogg se encuentran entre los narradores de celebridades que prestan sus voces al Salón de la Excelencia, un nuevo deportes Museo de Memorabilia que aparece en Fontainebleau Las Vegas.

Creado en asociación con el campeón del Super Bowl Tom Brady Junto con el legendario deportivo Jim Gray y su esposa Frann Vettor-Gray, el Salón de la Excelencia presenta dos grandes habitaciones de uniformes, zapatillas de deporte, accesorios y otros equipos deportivos usados por algunos de los atletas más grandes de todos los tiempos. Tickets Stubs, programas, pelotas del día del juego y obras de arte raras también se alinean en las exhibiciones, que conducen a una grandiosa sala de trofeos, donde el Trofeo Vince Lombardi, el Trofeo Heisman, el Trofeo de los Comisionados de MLB y el Trofeo del Campeonato NBA Larry O’Brien se encuentran entre los Laureles a la vista. De hecho, casi todos los principales trofeos de eventos deportivos están disponibles para ver en el salón, incluidos los trofeos universitarios y las medallas de oro olímpicas.

El siete veces campeón del Super Bowl, Brady, tiene su propia sección, que presenta los siete anillos del Super Bowl, junto con una breve descripción de cada momento ganador del juego. Los visitantes también pueden escuchar a Brady narrar la historia detrás de cada anillo como parte de la gira de audio de la exhibición.

Fontainebleau Las Vegas

La principal gira autoguiada del salón está narrada por el ganador del Premio de la Academia Freeman, mientras que Winfrey, Snoop Dogg, Marv Albert y otros, cada uno narra una exhibición diferente. Tampoco es solo deportes: la medalla presidencial de la libertad de Winfrey y el premio Tony 2016 por el renacimiento «The Color Purple» también se exhiben, al igual que el Oscar de Clint Eastwood en 1993 para «Unforgiven».

Otros aspectos destacados incluyen el bate utilizado por Jackie Robinson para romper la barrera de color del béisbol en 1947; El primer par de Air Jordans de Michael Jordan; La túnica y los guantes de Muhammad Ali de su lucha contra George Chuvalo en 1966; una pelota de golf utilizada por Tiger Woods durante su primera victoria de Masters; y la camiseta de Washington Capitals usada por Alexander Ovechkin la noche en que ató el registro de puntuación de NHL de Wayne Gretzky A principios de este año.

También hay una colección de pelotas de golf y bolas de béisbol firmadas por el presidente Trump, Joe Biden, Barack Obama y varios otros presidentes estadounidenses que datan de Woodrow Wilson.

Vale la pena señalar: las atletas de deportes femeninos y femeninas también están bien representados entre los más de 300 artículos en exhibición. Las piezas incluyen vestidos usados por Serena Williams y Billie Jean King, un leotardo usado por Simone Biles y los anillos del campeonato de las Aces de Las Vegas en 2022 y 2023.

Brady ayudó a armar muchos de estos elementos, extraída de sus colecciones personales y de Gray y aprovechando a su red de amigos y ex compañeros de equipo. «El Salón de la Excelencia es algo más que preservar la historia: se trata de celebrar la implacable búsqueda de la grandeza», dice la estrella de la NFL en un comunicado. «Gran parte de estos recuerdos representa el increíble viaje que yo, como tantos otros, he tenido la suerte de experimentar. Los artefactos como estos no pertenecen escondidos, deberían compartirse con los fanáticos que estaban en el viaje con nosotros».

Mientras tanto, Fontainebleau Las Vegas, dice que los artículos representan una «colección cuidadosamente seleccionada de artefactos exclusivos y extraordinarios», con el presidente y CEO de Fontainebleau Development, Jeffrey Soffer, llamándolo una «mirada de primera mano a la historia a través de los ojos de los atletas y animadores más queridos del mundo».

El Salón de la Excelencia está abierto todos los días de 10 a.m. a 8 p.m., los costos de admisión de $ 35 por persona están disponibles aquí.

Brady, mientras tanto, es Volver para otra temporada como parte del equipo de transmisión «NFL on Fox». La estrella de la NFL se unió al stand de Fox Broadcast como analista de juegos principales el año pasado.