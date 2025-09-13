Tom Brady de los Raiders comparte una fuerte versión de Matthew Stafford de Rams

Rams de Los Ángeles estrella Matthew Stafford recibió elogios de Las Vegas Raiders propietario de la minoría Tom Bradyquien también tuvo una carrera legendaria (incluso para una eventual miembro del Salón de la Fama) en el puesto de quarterback.

Brady y Stafford tienen una historia interesante en el campo, y comparten un respeto mutuo.

El primero Patriotas de Nueva Inglaterra y Tampa Bay Buccaneers Star citó una de las habilidades más famosas de Stafford: el pase sin aspecto.

Tom Brady Name-Drops de Raiders Matthew Stafford Matthew

Brady habló con el Colin Cowherd de Fox Sports 1, quien le preguntó al siete veces campeón del Super Bowl si hubo quarterbacks en el juego hoy que lo hicieron pensar: «Puedo ver que está operando a un nivel diferente» en términos de operación previa al SNAP, lo que llevó a la estrella de los Rams, Stafford.

Brady dijo que Stafford «salta a la cima de mi mente».

«Cuando ves que alguien hace estos pases sin aspecto como lo hizo la semana pasada, sabe dónde se alineará la defensa», Brady le dijo a Cowherd el 12 de septiembre. «Ve una cierta cobertura, conoce la combinación de alto bajo que funcionará contra esa cobertura. Entonces, mira al defensor bajo, atrae la cobertura al defensor bajo, mira al defensor bajo y luego lo arroja al receptor más alto en la combinación».

Stafford lanzó un pase sin aspecto al receptor abierto Puka Nacua en la victoria de los Rams 14-9 sobre el Houston Texans En la Semana 1. Warren Sharp de Sharp Football Analytics llamó el lanzamiento «loco».

«Ese es un nivel de juego de élite en su capacidad para reconocer las defensas y luego hacer ese tipo de lanzamientos», dijo Brady a Cowherd. «Así que él es el indicado, y nuevamente, es un mariscal de campo veterano. Ha jugado mucho fútbol».

Matthew Stafford se rió por última vez en Tom Brady

Brady y Stafford cuadrado seis veces Como jugadores, cinco de los cuales llegaron durante la temporada regular, pero solo una vez cuando este último estaba con los Rams. Eso fue durante los playoffs divisionales de la NFC 2021, donde Stafford y los Rams vencieron a los Buccaneers de Brady 30-27 gracias al QB de LA.

Stafford lanzó para 366 yardas y 2 touchdowns con 73.7% de finalización, saliendo a una ventaja de 27-3. Pero los Bucs sacaron 24 puntos sin respuesta para empatar el juego.

Stafford condujo a los Rams por el campo para un gol de campo ganador del juego por Matt Gay.

Los Rams ganaron el Super Bowl esa temporada, que fue el primero de Stafford en Los Ángeles después de un intercambio del Leones de Detroit. Brady se retiró después de esa campaña y, además de la propiedad de los Raiders y otras empresas, ahora hace comentarios de color en los días de juego.

Los asaltantes tenían a Matthew Stafford en radar

La afinidad de Brady por Stafford es más que un solo servicio de labios, con los Raiders reunidos con el QB de los Rams después de que LA otorgó su permiso de campamento para Habla con otros equipos mientras calificaban su valor y la posibilidad de un oficio. Había un alboroto sobre potencial manipulación, que el NFL negó.

Al final, Stafford reelaboró ​​su contrato con los Rams en un dos años y $ 44 millonesy los Raiders adquirieron Geno Smith en un intercambio con el Seattle Seahawks.

También se especuló durante la campaña 2024 de que Stafford podría encajar con los Raiders.

En particular, Mina Kimes de ESPN citó Davante Adams Como razón potencial, Stafford encajaría con los Raiders. Las Vegas cambió a Adams al Jets de Nueva York durante la campaña, donde se reunió con el anterior Packers de Green Bay compañero de equipo Aaron Rodgers.

Eso no funcionó según lo planeado, y Adams aseguró su liberación de los Jets, solo para firmar con los Rams, donde se une con Stafford de todos modos.