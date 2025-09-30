Tom Blyth en la película de Netflix

El primer trailer de Netflix‘s «Gente que conocemos de vacaciones«Protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth, se ha lanzado. La película se basa en el libro más vendido de Emily Heny del mismo nombre y se estrenará el 9 de enero de 2026 en Netflix.

«Personas que conocemos de vacaciones» sigue a los mejores amigos de la infancia Poppy (Bader) y Alex (Blyth), que pasan todas las vacaciones de verano juntos a pesar de vivir en diferentes ciudades. A medida que los dos comienzan a acercarse, el equilibrio de su amistad se prueba cuando ambos comienzan a preguntarse si su amistad es algo más.

Los miembros adicionales del elenco para «personas que conocemos de vacaciones» incluyen a Sarah Catherine Hook («The White Lotus»), Jameela Jamil («The Good Place»), Lucien Laviscount («Emily in Paris»), Lukas Gage («You»), Miles Heizer («13 razones por los cuales»), Tommy do («Hacks»), Alice Lee («The Union»), Alan Ruck («Sucession»), Tommy do («Hacks»), Alice Lee («The Union»), Alan Ruck («Sucession»), «Sucession»). («Vida privada»).

«Esta es una película que no solo cuenta una historia de amor», dijo el director Brett Haley en una entrevista con Tudum. «Te hace sentir que te has ido de vacaciones justo al lado de Poppy y Alex».

«He sido un poco ansioso sobre quién interpretaría a estos personajes», reveló Henry en una entrevista con Netflix. «Realmente no podría sentir más seguro de que mis lectores y luego tantas personas más que ni siquiera saben sobre el libro se enamorarán por completo de Poppy y Alex».

«People We Gets On Vacation» es producida por 3000 Pictures de Sony Pictures, que tiene créditos que incluyen «Where the Crawdads cantan» y «Lady Chatterley’s Lover».

Mira el trailer a continuación.