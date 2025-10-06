Tom Blyth dice que la fama de ‘juegos de hambre’ fue de corta duración

Tom BlythLa carrera como actor llegó a un nuevo pico cuando protagonizó como un joven Coriolano Snow en 2023 «Los juegos del hambre: The Ballad of Songbirds & Snakes «, que encabezó la taquilla en camino a casi $ 350 millones en todo el mundo. Algunos podrían pensar Lo independiente Esa fanfarria alrededor de su precuela de «Juegos de Hambre» fue de corta duración y se «calmó muy rápidamente».

«En esta era de las redes sociales, todo está caliente por un minuto y luego sale lo siguiente», dijo Blyth sobre uno de los más grandes «me enseñó muy rápidamente a no comprar [things] demasiado. Y me alegro de que haya sucedido cuando tenía 27 años y no cuando tenía 19 o 20 años. Pensé: ‘Sé por qué hago esto. No es por la atención. Es por el amor de eso ‘».

Mientras que los «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» ciertamente elevaron la carrera de Blyth, parece que el actor de 30 años no está buscando activamente otra franquicia de Hollywood. Claro, el impulso de la fama que recibió de la precuela fue lo suficientemente grande donde ahora es un partido en los espectáculos de la Semana de la Moda, pero incluso allí, Blyth dijo: «Estás en este mundo de élite durante unos cinco minutos y luego vuelves a la vida real».

Blyth podría estar recibiendo otro gran impulso de carrera a principios del próximo año cuando Netflix transmite «People We Bet Vacation», la muy esperada adaptación cinematográfica del libro de ventas de Emily Heny. Blyth encabeza el romance frente a Emily Bader, y la película ya tiene una base de fans horneado que podría convertir la película en una sensación de transmisión.

«Probablemente durará cinco minutos», predijo Blyth Lo independiente Sobre el éxito esperado de «People Yous Reeting On Vacation», que se transmite el 9 de enero de 2026 en Netflix. «Entonces volveré a pasear a mi perro».