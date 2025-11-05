Tom Bergeron regresará a ‘Dancing With the Stars’ para celebrar su 20 aniversario

Tom Bergeron está regresando al salón de baile. El presentador de toda la vida de “Bailando con las estrellas” regresará en el programa del 20 aniversario, programado para el 11 de noviembre. Además, muchos bailarines profesionales originales que formaron parte de la serie aparecerán.

En julio de 2020, Bergeron y la copresentadora Erin Andrews salió del programa; había sido parte del programa de competencia desde su debut en 2005, liderándolo durante 15 años y casi 450 episodios. En ese momento, anunció la noticia en X (entonces Twitter), escribiendo: «Acabo de informar que @DancingABC continuará sin mí. Han sido 15 años increíbles y el regalo más inesperado de mi carrera. Estoy agradecido por eso y por las amistades de toda la vida que hice. Dicho esto, ¿qué se supone que debo hacer ahora con todas estas máscaras de brillo?».

En los años siguientes, Bergeron habló abiertamente sobre lo que sucedió entre bastidores antes de su derrocamiento, afirmando que había sido muy explícito sobre no querer una figura política en el programa y quedó sorprendido por la elección de Sean Spicer, exsecretario de prensa del presidente Donald Trump.

“Mi teléfono empezó a explotar [when Spicer was announced]. La gente estaba indignada”, dijo en el podcast de Cheryl Burke en 2023. “En ese momento supe que esta era probablemente mi última temporada. Por esa traición. Porque me habían mentido las personas que estaban a cargo. Hasta ese momento, allí había gente de carácter”.

Añadió: «Quería que los espectadores supieran que esto era un paso demasiado lejos para mí. Fue un paso demasiado lejos en la cúspide de un año electoral. Y nuevamente, si hubiera sido un demócrata, la misma declaración».

Tyra Banks asumió las funciones de presentadora a partir de la temporada 29 y Alfonso Ribeiro se unió en la temporada 31. La siguiente temporada, Banks salió y fue reemplazada por Julianne Hough; Ribeiro y Hough han sido coanfitriones de la exitosa competencia de baile desde la temporada 32.

La actual temporada de “Dancing With the Stars” ha batido récords de audiencia y votación semana tras semana, con la noche “malvada” ganando 6,6 millones de espectadores totales, un 11% más que el emocional Noche de dedicación la semana anteriory una calificación de 1,38 con adultos de 18 a 49 años. Esto convierte a “DWTS” en el primer programa de otoño en 34 años, desde la creación de Nielsen en 1991, en aumentar su audiencia durante cinco semanas consecutivas después del estreno. La votación de los fans también alcanzó un nuevo récord con 53,10 millones de votos emitidos.

“Dancing With the Stars” se transmite los martes a las 8 p.m. ET en ABC y Disney+, y se transmite al día siguiente en Hulu.