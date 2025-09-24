Tokyo lanza la conferencia de cine de los estudiantes asiáticos

El Festival Internacional de Cine de Tokio está ampliando su compromiso con el talento emergente con el lanzamiento de una nueva sección de exhibición, la conferencia de cine de los estudiantes asiáticos, con 15 películas de menos de 60 minutos de escuelas de cine en toda Asia.

Con el apoyo del gobierno metropolitano de Tokio, la competencia muestra obras de acción en vivo y animadas que «redefinen la imagen convencional de las películas estudiantiles», según los organizadores del festival. Los títulos seleccionados incluyen obras que se han otorgado en Cannes y otros festivales importantes, que ofrecen lo que TIFF describe como «nuevas perspectivas y nuevas ideas» de diversos países que «capturan vívidamente paisajes sociales y culturales contemporáneos».

Liderando la alineación son obras de Taiwán, China y Japón, incluyendo «¡Listo! ¡Servir! ¡Smash!» from Taiwan’s Wang Hao-tai (National Taiwan University of Arts), “Bowl Meets Girl” by Japan’s Seki Shunta (Nihon University College of Art), “Hallelujah I’m Alive” from Shanghai’s Hou Zhuyuan (Shanghai Film Academy), “Jumah” from China’s Liu Qinglin and Ye Hanling (Communication University of China), and “The Melancholy of a Jugador de latón para el quinteto de latón «por Furuya daichi de Japón (Nihon University College of Art).

La Academia Corea de Artes del Cine contribuye con múltiples entradas a la selección con «Floating» de Lee Ji-yun, «Reviviendo el motor» de Jung Hye-In, «Backpike» de Kim Eun-Seo e «Indigestion» de Han Hyeon-Ji. Los trabajos adicionales de China y Japón incluyen «12 momentos antes de la ceremonia de recaudación de banderas» de Qu Zhizheng (Academia de Cine de Beijing) de China, «Side» por el Endo Arisa de Japón (Universidad de Zokei de Tokio) y «August in Blue» por Ehara Henry de Japón (Universidad de Tokio de las Artes).

Completando el programa son «Forever and a Day» de Chen Li-Hsuan (Universidad Nacional de Artes de Taiwán), «Dilema de la mesa redonda» de Xiao Hanzhi de China (Academia de Cine Beijing) y «Bun Thang» por Nguyen Thi Thi Thi Minh Khue (Academia Hanoi de Teatro y Cinema) de Vietnam.

El anuncio se produce junto con el nombramiento de Tiff de Ikeda Elaiza como presidente del jurado para el Premio de Cine Ethical, lanzado en 2023 en asociación con Sumitomo Corporation. El premio tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas sociales que incluyen el medio ambiente, la pobreza y la discriminación a través del cine. Ikedacelebrated para actuar, dirigir y actuaciones musicales, se unirá al jurado por tres miembros del equipo de relaciones públicas de estudiantes de TIFF: Uozumi Soichiro de la Universidad de Keio, Sudo Rimi de la Universidad de Dokkyo y Tsumura Yuka de la Universidad de Toyo.

Tiff también dio a conocer sus películas centrales y de cierre, junto con una robusta selección de gala. El «Tokyo Taxi» de Yamada Yoji, su película 91, servirá como la pieza central del festival. La adaptación de la película francesa de 2022 «Driving Madeleine» está protagonizada por Baisho Chieko y Kimura Takuya en una historia sobre una conexión poco probable entre una mujer mayor y su taxista.

El director ganador de la academia Chloé Zhao «Hamnet«Basado en la novela de Maggie O’Farrell sobre la historia detrás de» Hamlet «de Shakespeare, cerrará el festival. El cine está protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal y ganó el Premio People’s Choice en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La selección de gala incluye «Eddington» de Ari Aster protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone; La película biográfica Bruce Springsteen de Scott Cooper «Springsteen: Entrez Me From Nowhere» con Jeremy Allen White; Y «She tiene nombre» de Peter Ho-Sun Chan con Zhang Ziyi.

El festival también está lanzando Tiff Teens Cine Club como parte de su sección juvenil, dando la bienvenida al actor japonés Ikematsu Sosuke como miembro del club. Se unirá a estudiantes de secundaria que participan en TIFF 2025: los adolescentes se encuentran con el cine para ver y discutir películas de la sección juvenil del festival.

Ejecutando concurrente con TIFF, el mercado de contenido Tiffcom está destacando la propiedad intelectual japonesa con una nota clave de Tetsu Fujimura, productor ejecutivo de la serie «One Piece» de Netflix. Su seminario, «El futuro de la propiedad intelectual japonesa en las adaptaciones globales», explorará el creciente apetito internacional por el contenido japonés.

Tiffcom también cambia el nombre de su «mercado de la historia de Tokio» como «Tokyo IP Market: Adaptation & Remake», expandiéndose para incluir compañías de producción de contenido visual junto con editores. Las empresas participantes incluyen Kadokawa, Kodansha, Shufu a Seikatsu Sha, Square Enix, Toei y Nihonbungeisha.

El 38º Festival Internacional de Cine de Tokio se lleva a cabo el 27 de octubre al 27 de noviembre. 5, en el área de Hibiya-Yurakucho-Marunouchi-Ginza de Tokio. TIFFCOM se lleva a cabo del 29 al 31 de octubre en el Centro de Comercio Industrial Metropolitano de Tokio Hamamatsucho-Kan.