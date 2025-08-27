Token ‘útil’ se une oficialmente a IndoDax

Yakarta, Viva – número simbólico Esto se utiliza para insinuar la moneda o los activos criptográficos convencionales que se centran en la utilidad.

Leer también: El verdadero significado de & lsquo; El efectivo es King & Rsquo; En la era de los activos criptográficos



Este token se unió oficialmente a IndodoxComo se cita en el sitio web oficial, miércoles 27 de agosto de 2025. Inútil Token (Token Inútil) Lo que se entiende es.

Lanzado a principios de mayo de 2025 a través de la plataforma Letsbonk.Fun, este token conlleva una identidad minimalista y una paradoja que abarca la cultura de los memes especulativos y el comercio de la comunidad, en lugar de los utilidades o rendimientos tradicionales producidos por los protocolos.

Leer también: Chatgpt vs Poe AI: Strong ADU haciendo investigación de mercado y activos criptográficos



Todas las marcas inútiles se basan en abusos deliberados. Sin el replanteo, los mecanismos de gobernanza o la adquisición de ingresos fuera de los costos de liquidez, inútil funciona principalmente como un juego especulativo que existe con la dinámica del mercado basada en memes.

El lanzamiento y el bombo temprano fueron apoyados por miembros de la comunidad líder de Solana, incluidos @TheunIpcs (BonkGuy) y el fundador de la plataforma @SolportTom, que contribuyó a la adopción del mercado inicial.

Leer también: ¡El equilibrio desaparece por un instante! Esta es una nueva forma de robar dinero del cajero automático y la criptografía.



El 25 de agosto de 2025, la clasificación de este activo criptográfico, según el sitio web de CoinMarketCap, fue el #179, con un KAP de mercado de US $ 260,283,679.5 El número estimado de suministro en circulación fue 999,091,288.96 inútil con un suministro máximo de 9999,288.96 inútil.

Puede acceder a ella a través de la aplicación Mobile IndoDax que se puede descargar en la App Store o Google Play Store, o visitando el sitio web oficial de IndoDax. Aquí le mostramos cómo comprar activos de cripto de token inútiles en Indodax:

– Regístrese en indodax si no está registrado como miembro o ingrese la cuenta que es propiedad.

– Luego, haga un depósito leyendo cómo hacer el siguiente depósito.

– Después de hacer un depósito con éxito y el saldo ha ingresado a la cuenta de IndoDax, visite el mercado de Indodax.

– Busque inútil (inútil) en el mercado IDR (inútil a IDR) y haga clic para visitar la página de activos de cripto deseado o comprar directamente al instante (a la hora del momento).

– A continuación, espere a que el precio aumente por algún tiempo.

– Después de aumentar el precio, los activos se pueden vender a un precio más alto con un método instantáneo.

– Si se vende usando el método límite, la orden de venta se puede realizar después de comprar un activo y asegurarse de que el número de venta ingresado sea mayor.