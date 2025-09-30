¡Tohpati prepara un proyecto de nostalgia! Release de los mejores trabajos con un nuevo soporte

Yakarta, Viva – Músicos y guitarristas de jazz indonesio, TohpatiTraiga buenas noticias a los amantes de la música en el país. Se estaba preparando para lanzar un gran avance: relató una serie de sus mejores obras que habían ganado popularidad en su tiempo.

Tohpati reveló que este proyecto era un antiguo ideal que finalmente podría realizarse gracias al apoyo de otras partes. La intención inicial era producir este proyecto de forma independiente, pero el destino dijo de manera diferente. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«En realidad, he sido un ideal largo para criar algunas de mis canciones que han sido bastante éxitos en su día, siendo una. Solo antes que yo, pensé en producirse. Pero aparentemente se reunió con Wecord Evermore Indonesia, quería apoyar para que Alhamdulillah hubiera un apoyo», dijo Tohpati en su declaración, citado para el martes 30 de septiembre de 2025.

Este veterano guitarrista cree que las viejas canciones todavía son muy relevantes para los gustos musicales de los oyentes de hoy. Es esa creencia la que lo alienta a traer de vuelta estas obras en el nuevo formato.

«Porque, en mi opinión, las canciones todavía puedo sentir que todavía es relevante ahora. Una es una», dijo directamente.

Con respecto a la selección de material, Tohpati afirmó no experimentar dificultades significativas. Mencionó que la cantidad de canciones que realmente se convirtieron en éxitos en el tiempo no fue demasiado, por lo que el proceso de curación fue bastante suave y simple.

«En realidad, la canción que golpea mi época no es demasiado. Pero tal vez desde allí hay alrededor de 15 tal vez produciremos 10 primeros planes. Por lo tanto, la dificultad no está allí porque la canción es realmente tan», explicó.

Con la colaboración y el apoyo de Wecord Evermore Indonesia, Tohpati es muy optimista. Se espera que el proyecto de relevo no solo dé un nuevo color en la industria de la música, sino que también presenta con éxito una fuerte ola de nostalgia para los oyentes leales.