«Todos los responsables de la explosión del Fuerte Rojo de Delhi serán llevados ante la justicia», afirma Modi







Primer ministro Narendra Modidurante su visita de dos días a Bután el martes, afirmó que todos los conspiradores de la explosión de Delhi que mató a 12 personas serán «llevados ante la justicia».

Mientras se dirigía a una reunión en el lugar de celebración de Changlimithang en Bután, el Primer Ministro Modi dijo que la horrible explosión en Delhi conmocionó a todos.

Dijo además que «entiendo la difícil situación de los afectados por la explosión», según lo citado por la agencia de noticias PTI. El primer ministro Modi destacó además que hoy toda la nación apoya a las familias de las víctimas.

Dirigiéndose al público, el primer ministro dijo: «Todos los responsables serán llevados ante la justicia», según informó PTI.

Modi afirmó además que estuvo en una reunión con agencias y personas involucradas en la investigación de la explosión durante la noche del martes.

Nuestras agencias llegarán al fondo de la conspiración y ningún conspirador se salvará, destacó Modi.

La alta intensidad Explosión del Fuerte Rojo de Delhi El lunes por la tarde arrolló un coche que circulaba lentamente en un semáforo cerca de la estación de metro Red Fort, matando a 12 personas y destripando varios vehículos.

El Primer Ministro Modi llegó a Bután ese mismo día para una visita de dos días durante la cual se unirá a las celebraciones del 70º cumpleaños del cuarto rey de la nación del Himalaya, Jigme Singye Wangchuck.

El Primer Ministro Modi estará en la nación del Himalaya del 11 al 12 de noviembre, durante los cuales asistirá a varios programas oficiales y participará en el Festival de Oración por la Paz Global organizado por el Gobierno Real de Bután. Modi también asistirá a la celebración del 70º aniversario del cuarto rey del país.

El Primer Ministro Modi, mientras publicaba en X, dijo: «Aterricé en Bután. Agradecido al Primer Ministro Tobgay por la cálida y amable bienvenida en el aeropuerto. Esta visita refleja los profundos lazos de amistad y cooperación compartidos entre nuestras dos naciones. India y Bután disfrutan de una asociación probada en el tiempo, basada en la confianza, la buena voluntad y el respeto mutuo. Espero fortalecer aún más nuestros estrechos vínculos durante esta visita».

Aterrizó en Bután. Agradecido al Primer Ministro Tobgay por la cálida y amable bienvenida en el aeropuerto. Esta visita refleja los profundos lazos de amistad y cooperación compartidos entre nuestras dos naciones. India y Bután disfrutan de una asociación probada por el tiempo basada en la confianza, la buena voluntad y… pic.twitter.com/bbivxSyfU6 – Narendra Modi (@narendramodi) 11 de noviembre de 2025

También mencionó que la visita marcaría un hito importante en la asociación energética entre India y Bután con la inauguración del proyecto hidroeléctrico Punatsangchhu-II.

(Con aportes de PTI)









Fuente