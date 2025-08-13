Todos los programas gubernamentales deben ser objeto de control de todas las partes.

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Especialista AsprindoDidin s Damanhuri reveló que en los últimos 10 años el gobierno de Jokowi, gran empuje que se centra en el desarrollo de infraestructura deja a la gente. Mientras que en la era de Prabowo Subianto, aunque lleva economía La gente no ha resuelto los problemas existentes.

«Hay un MBG que ha absorbido a RP 171 billones, a pesar de que se realizó solo RP 4.4 billones. Luego, la cooperativa de la aldea roja y blanca que se declaró presente en más de 80 mil aldeas para alentar el movimiento económico de las personas en las zonas rurales con mentoría.

Presidente del Consejo de Expertos de Asprindo, Didin S Damanhuri

También destacó el espíritu cooperativo basado en la cooperación mutua, no en una entidad liberal, para el bienestar de sus miembros juntos. También cuestionó la capacidad de los miembros cooperativos en la gestión de un presupuesto de Rp 2 a Rp 5 Mailiar, que fue canalizado por el gobierno.

«Si el programa cooperativo de la aldea se administra por asistencia en habilidades de gestión y conciencia del espíritu de las cooperativas, entonces puede conducir a efecto múltiple grande en el campo. Hay un gran presupuesto que ingresa al pueblo. Entonces, ¿cómo es la supervisión? Si no se guía correctamente, conducirá a un mal crédito. El cálculo existente establece que el valor de mal crédito puede alcanzar RP 85 billones en 5 años. Esto no es cinismo, sino aportes al gobierno. Para que el riesgo se pueda minimizar «, dijo.

Lo mismo también debe aplicarse al programa escolar de las personas, que tiene un gran valor presupuestario. Argumentó que el gobierno debería canalizar el gran presupuesto a la escuela Inpresa existente en las áreas subdistrito y rural.

«Los problemas de las escuelas están abandonados, debido a la falta de instalaciones, la falta de maestros, el plan de estudios no se desarrolla. Entonces, ¿por qué no mejorar la renovación existente?

Y el máximo es y entre. El concepto que alguna vez fue presentado por el padre del presidente Prabowo Subianto, Soemitro Djojohadikusumo, que, por cierto, era un economista y político indonesio y ex presidente del Partido Socialista Indonesio, que obtuvo el concepto de la economía del desarrollo dirigido por el estado.

«Los países escandinavos y japoneses tienen éxito con el sistema. Lo que debe enfatizarse, este sistema requiere un sistema político que no sea transaccional. El sistema que no permite la más mínima fuga. Mientras tanto, de los resultados de mi investigación, el APBN la fuga actualmente de 40 a 57 por ciento. Más en comparación con la era de Suharto. Si quiere tener éxito, el gobierno debe ser seriamente que se acerque la corrupción,», lo que se me ocurrió.

Soemitro declaró elegir 6 Bullido Es mejor ser una herramienta de bienvenida de la gente. Fondo de riqueza soberana Así, según él, es algo extraordinario.

«Los fondos eternos del país obtuvieron de los activos y la facturación de alrededor de 1,000 SOES con activos totales de Rp 15 mil billones presentados, sobre la base de la ley 1 de 2025. Ayer hubo 90 billones de Rp en dividendos de bumn que se entregaron y entre.

Cuando se asocia con el Artículo 33 Párrafo 3 de la Constitución de 1945, que la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales están controlados por el Estado para el bienestar de las personas, que si se aplica a las SOES, la función de las SOES es como una obligación de servicio público y la RSE.

«Además de las muchas críticas, todavía hay quienes llegan a la gente. Con allí y entre, cualquiera que las funciones de PSO y RSE permanezcan apegadas a las SOES o más centrados en la inversión en el bienestar de su gente, espero, y entre esto no se desvía de la constitución de 1945.

Didin afirmó que Bumn y entre todos los programas gubernamentales deben ser sujeto de control de todas las partes. La supervisión no puede ser solo por el presidente, sino que también involucra al DPR.

«El gobierno, el pueblo, los académicos deben supervisar todo el programa, de modo que realmente proporcionen bienestar a la gente, no filtrarse, si la pérdida debe ser auditada y contabilizada. No permita que los activos que pertenecen a las personas no funcionen», dijo.