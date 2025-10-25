¡Todos los jóvenes de hoy son increíblemente talentosos!

Jacarta – ¡Una atmósfera enérgica coloreó el Aice Got You! ¡Tu etapa crujiente! en Blok M Hub, Yakarta, del 3 al 5 de octubre de 2025. Este evento no es solo entretenimiento, sino también un foro de expresión creativa entre generaciones que ha logrado atraer la atención del público y de jueces de renombre como Raditya Dika, Armand Maulanahijo de Natya Shina.

Lea también: Raditya Dika le cuenta los nombres de los amigos de su hijo, Dae Yong, a Jefferson, Bintang Emon: ¿Es esa una marca de AC?



Durante tres días, cientos de participantes de diversos orígenes aparecieron para mostrar sus talentos, desde la música, la danza y el monólogo, en un escenario abierto con un concepto itinerante. Miles de visitantes también llenaron el área del evento, que se convirtió en un centro de creatividad y diversión. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Raditya Dika cree que este tipo de etapa es muy importante para aumentar la confianza en sí mismos de las generaciones más jóvenes.

Lea también: Más popular: La fuerte advertencia de Gerald Vanenburg, ‘Raditya Dika’ lleva a la selección de Paraguay al Mundial de 2026



«Etapas como ésta son lo que más se necesita. Cuando tenía talento para escribir, no sabía adónde ir. La generación actual necesita espacio para tener confianza en lo que tiene. La originalidad y el coraje para actuar es lo más importante», dijo Raditya en su declaración, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Lea también: La Selección de Paraguay se clasifica para el Mundial, ¿por qué Raditya Dika se inunda de felicitaciones?



Asimismo, Armand Maulana afirmó estar asombrado por la calidad de los participantes que se presentaron en la ronda final en Yakarta.

«Vine aquí con ciertas expectativas, pero los 15 finalistas que aparecieron realmente me sorprendieron, ¡superaron con creces mis expectativas! En mi opinión, este es el nivel de talento nacional», dijo el vocalista de GIGI.

Según Armand, eventos como este pueden ser un foro importante para que las generaciones más jóvenes aprendan a canalizar su energía y potencial de manera positiva.

«Hay varios participantes que estoy seguro pueden representar a Indonesia porque tienen un talento extraordinario. Actividades como ésta deben seguir existiendo, e incluso ampliarse», añadió.

Detrás del esplendor del evento, Sylvana Zhong, Senior Brand Manager de Aice Group, explicó que su partido quiere presentar un espacio que anime a las personas a atreverse a expresarse y difundir energía positiva.

“Ver el entusiasmo de los participantes fue realmente extraordinario. No solo actuaron, sino que también mostraron su identidad y creatividad con confianza. A través de este escenario queremos brindar un espacio divertido e inclusivo para que todos puedan ser la mejor versión de sí mismos”, dijo Sylvana.