Todos los días 3.000 nuevos vehículos ‘nacidos’

JacartaVIVA – La Dirección del Tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta reveló los asombrosos hechos sobre el crecimiento vehículo motorizado en la ciudad capital. A lo largo de 2024, hubo 850,901 unidades de vehículos nuevos registradas en Yakarta y áreas de aglomeración circundantes.

Si se promedia, el número es equivalente a la adición de alrededor de 2,500 a 3.000 vehículos todos los días. Del total, alrededor del 10 por ciento o 85 mil unidades son móvil.

«Si contamos nuevamente, solo el 1 por ciento de ese número es de cuatro ruedas, con una longitud promedio de vehículos de dos metros, entonces tarda unos 16 kilómetros en estacionar nuevos vehículos. Esa es la distancia de Tomang a Cawang», dijo el director de la Policía Metropolitana de Jakarta, Comisionado Senior de la Policía de Komarudin, el miércoles 27 de agosto, 2025.



Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin

El ex jefe de policía del metro de Yakarta Central enfatizó, la explosión del número de vehículos fue una de las causas congestión Severo en Yakarta. Además, el crecimiento del vehículo no se corresponde con el aumento del cumplimiento del tráfico de la comunidad.

«Todos los días, Yakarta estará más lleno. Sin conciencia y disciplina de los usuarios de la carretera, esta condición solo agregará nuevos problemas», dijo.