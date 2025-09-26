Todos los cambios en la vinlada de Thomas Pynchon

Este artículo contiene spoilers para «Una batalla tras otra«Ahora en los cines.

Desde que «una batalla tras otra» entró en desarrollo, los rumores se percibieron que Paul Thomas AndersonLa nueva película se basaría en Thomas PynchonLa novela de 1990 «Vineland». El director, que es fanático del autor posmoderno y previamente adaptó su novela de 2009 «Vice inherente» con la película de 2014 del mismo nombre, ha expresado mucho interés en hacer una película de «Vineland». La etapa del cine informa que durante un Q&A después de una proyección temprana de «una batalla después de otra», Anderson confirmó: «Luché durante años para tratar de adaptarlo». La conceptualización de «una batalla tras otra» como una adaptación adecuada de «Vineland» se volvió y disminuyó con el tiempo a medida que surgieron detalles sobre la película. Ahora que la película está fuera, aquellos lo suficientemente audaces como para leer el trabajo enloqueciéndose de Pynchon finalmente pueden proporcionar un diagnóstico.

En particular, los créditos de «One Battle After Otro» leen explícitamente, «Inspirado en la novela ‘Vineland’ de Thomas Pynchon». Si bien eso parece definitivo, «inspirado» es realmente la palabra adecuada. Como Anderson señaló en las mismas preguntas y respuestas: «Me encantó ese libro. Me encantó, y me encantó tanto que pensé en adaptarlo. Pero el problema con amar un libro tanto cuando vas a adaptarlo es que tienes que ser mucho más duro en el libro para adaptarlo. Tienes que no ser amable». En consecuencia, la película conserva ciertos elementos de la novela, pero omite o cambia otros.

Los personajes

La principal retención de la película son los personajes. Aunque sus nombres se cambian, Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio es un timbre claro para el protagonista de «Vineland» Zoyd Wheeler: un jubilado ex revolucionario que vive en el norte de California. La película también incluye a la renuida hija de Bob, Willa Ferguson (Chase Infiniti), que es paralela a la hija de Zoyd, Prairie Wheeler; La madre separada y ex líder de revolución de Willa, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), que se destaca para las puertas frenasi del libro; y el antagonista coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), quien imita al fiscal federal del libro Brock Vond. Otros personajes también tienen sus paralelos, pero estos son los más identificables en todo momento.

Estos personajes de películas principales comparten dinámicas similares que los del libro. Bob y Zoyd son paranoicos a raíz de sus pasados ​​rebeldes. Respectivamente, extrañan profundamente perfidia y frenesi, y temen por Willa y la pradera. Willa y PRARIE, mientras tanto, son escépticos de los miedos de sus padres, pero llegan a entenderlos a medida que su pasado vuelve. La película y el libro también establecen triángulos amorosos entre Bob, Perfidia y Lockjaw y Zoyd, Frenesi y Vond, respectivamente. Sin embargo, el romance de Frenesi y Vond es mucho más sincero en «Vineland» que Perfidia y Lockjaw’s está en «una batalla tras otra».

Esto nos lleva a las diferencias entre los personajes, que apuntan a los cismas fundamentales entre Anderson y Pynchon como narradores de narración. Como es el caso en la mayoría de las novelas de Pynchon, los personajes de «Vineland» son bastante arquetípicos. Los habitantes de los mundos de Pynchon a menudo sirven para personificar y exponer un mensaje matizado sobre la sociedad o la humanidad. No nos identificamos fácilmente con ellos, sino que vemos nuestras ideas e ideologías cuestionadas y reflejadas a través de ellas.

Anderson, por el contrario, da una gran profundidad a sus personajes. Bob, Perfidia, Willa, Lockjaw y todos los que están entre las emociones identificables y el crecimiento de la película. Una parte de esta dicotomía puede deberse a la traducción de un libro a pantalla, ya que es más fácil procesar las emociones y reacciones de los actores en una pantalla que los nombres en el texto. Sin embargo, los personajes de Pynchon son más como las misteriosas figuras de una película de vanguardia; Raramente se sienten como personas reales.

La trama

Estos elementos de vanguardia y posmodernos de «Vineland» pueden ser lo que más lo distingue de «una batalla tras otra». Si bien las tramas son similares, un ex revolucionario se ve obligado a volver a la acción después de que su hija es secuestrada por un antiguo némesis, la película aterriza como una película de acción mucho más directa, después de que la historia relativamente convencional ritmos.

«Una batalla después de otro» es una narrativa de rescate. Seguimos a Bob tratando de salvar a Willa, ya que Willa aprende sobre la historia de sus padres. «Vineland» tiene la misma premisa, pero una vez que se lleva la pradera, Zoyd prácticamente desaparece de la historia. Lo que linealmente se consideraría el segundo acto de «Vineland» está compuesto principalmente de flashbacks, donde Prairie aprende quién era su madre, qué defendía su revolución y cómo desarrolló su relación contenciosa con Vond.

Luego, cuando Zoyd finalmente regresa, apenas hay una resolución adecuada. Mientras que Ni Zoyd ni Bob terminan siendo los verdaderos salvadores de sus hijas, en la película, Willa al menos lucha contra y se reúne con Bob como una persona cambiada. En comparación, «Vineland» termina de manera ambivalente. En las páginas finales, mientras Vond persigue a Prairie en un helicóptero, el gobierno de repente reduce sus fondos. Cuando Vond intenta tomar el control del vehículo para mantener la persecución, se estrella, dejando a la pradera libre, pero varada en el desierto de California. El giro fortuito de los eventos de frase proporciona un final, pero apenas cierre: es un clásico Pynchon.

Los mundos

La conclusión de «Vineland» es indicativa de gran parte de la novela. Al igual que gran parte del trabajo de Pynchon, «Vineland» tiene lugar en una extraña realidad alternativa, una en la que el sur de California se separó de los Estados Unidos en la década de 1960, donde los revolucionarios fueron un colectivo de cine infernal al exponer el fascismo en el celuloide y donde el gobierno federal toma la guerra contra las drogas literalmente.

En 1984, el libro es un comentario satírico sobre el cambio de Estados Unidos de los años 60 a los años 80. Refleja el fracaso de la revolución hippie para inspirar el cambio y la regresión de esa misma generación al conservadurismo de la era Reagan. Zoyd es un arquetipo para un hippie de la década de 1960 20 años después, ideológicamente castrado y dependiente del gobierno contra el que luchó. Mientras tanto, el surgimiento de la tecnología y la televisión, los cuales juegan papeles importantes en el libro, ha institucionalizado el cinemato significa que la revolución una vez armó.

«Una batalla tras otra», por el contrario, no se inclina tan alegórica. Si bien hay un salto cronológico de 16 años en el primer acto de la película, no hace una declaración dicotómica sobre las respectivas décadas de los dos plazos. Las configuraciones de la película son relativamente intercambiables, ambas apareciendo contemporáneas, si no misteriosamente establecidas, quince minutos en el futuro. Teniendo en cuenta que la película fue concebida hace varios años, las representaciones de Anderson sobre las redadas del gobierno federal, los enfoques agresivos para la deportación y la aplicación de la ley imprudente se sienten desconcertantemente prescientes para la América actual.

La representación escalofriante de la política de la película de la película puede ser una desviación involuntaria de la energía más caprichosa de la novela. Aunque «una batalla después de otra» ciertamente tiene sentido del humor, su conflicto central tomado de «Vineland» se siente menos absurdo hoy de lo que puede haberlo hecho en 1990. Incluso las excentricidades de la película que se sienten fuera de una novela de Pynchon, especialmente el deseo de Lockjaw de unirse a una sociedad secreta de los supremacentes blancos llamados The Christmas Adventurers Club, que se lee como plausible en el clima político actual.

Tal vez, 35 años después de la publicación de «Vineland», la realidad ha alcanzado la ficción posmoderna, y en realidad estamos viviendo en el mundo de Thomas Pynchon.

Ese mundo es uno que no se presta fácilmente a la adaptación cinematográfica. Es un mundo que combina alta y baja cultura, con blasfemias y poesía deformada en uno. Es un mundo enciclopédico en el que los lectores fueron empujados con su novela debut «V» en 1963 y alcanzó un cenit una década después con la publicación de «Gravity’s Rainbow». Es un mundo que continúa expandiéndose hasta el día de hoy, ya que el esquivo autor de 88 años está lanzando su novena novela, «Shadow Ticket», a finales de este año. A pesar de la extrema densidad, nada se explica en el mundo de Pynchon, por lo que es una experiencia narrativa dura emular en un medio como una película.

Si bien el mundo de Anderson puede ser posmoderno y surrealista, como se muestra en películas como «Magnolia», «The Master» y, de hecho, «Vice inherente», su filmografía es tonalmente amplia, con piezas de período intenso como «Be Blood» y «Phantom Thread» junto a las dramas de «Punch Brown Love» y «Pizza de Licorice». En «One Battle After Otro», Anderson toma elementos selectos del mundo de Pynchon, los personajes, la premisa y los temas generales, y los basa en. Como dijo en materiales de prensa, “’Vineland‘ iba a ser difícil de adaptar. En cambio, robé las partes que realmente resonaron conmigo y comencé a armar todas estas ideas «. El resultado sigue siendo estimulante, pero una experiencia más sabrosa, contemporánea y, en última instancia, entretenida que la labor de lectura más sabrosa, pero gratificante, pero gratificante, de lectura.