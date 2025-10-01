Todos los aeropuertos y puertos internacionales en Indonesia aplican oficialmente la solicitud de toda la Indonesia

Yakarta, Viva – Política del sistema de servicio de aplicaciones Toda Indonesia aplicado oficialmente en todos los aeropuertos y puerto internacional. Esta solicitud está destinada a pasajeros de partida internacional.

Leer también: PRABOWO Desafíos El Ministro de Graduados S3 debe poder mejorar el sistema en Indonesia



La implementación ceremonial de los sistemas de servicio basados ​​en digital se lleva a cabo por la terminal 3 Aeropuerto internacional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten el miércoles, al que asistieron el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) y el Ministro de Inmigración y Correccional (Ministro de Imipas) Agus Adtianto.

«Se espera que esto pueda hacerlo más fácil, haciéndolo cómodo, haciéndolo más eficiente, acortando el tiempo para los perpetradores de viajes desde el extranjero a Indonesia. Tanto los ciudadanos indonesios como los ciudadanos extranjeros», dijo el ministro coordinador de IPK Ahy después de la inauguración de All Indonesia en Tangerang, miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Ampliar la transformación digital en la región oriental, ASDP compra boletos en línea en el puerto de Malutoli



Según Ahy, esta solicitud o toda la política de servicio de Indonesia se ha aplicado en todos los aeropuertos y puertos del país. Por lo tanto, el sistema de servicio integrado se esfuerza por facilitar que la comunidad acceda a todas las necesidades de viajes a Indonesia.

«Por supuesto, esta integración es el fruto del arduo trabajo de todas las partes, especialmente el Ministerio de Inmigración y Correccional para proporcionar servicios a la comunidad», dijo.

Leer también: Menko Ahy da la bienvenida al nacimiento del Día Nacional de Seguridad de LLAJ: la base es importante en el desarrollo de la infraestructura de transporte



Ahy explicó que el esquema All Indonesia estaba preparado para poder satisfacer todas las necesidades e intereses en el viaje y el envío de bienes. A través de los aeropuertos, vuela a los puertos, incluso para poder cumplir con la inmigración, la salud y las costumbres en la medida de la calificación.

«Debido a que este sistema se ha integrado de las funciones de aduanas, salud y cuarentena de las necesidades de los animales, incluidos los peces y sus productos que ingresan a Indonesia», dijo.



Presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy)

Con este nuevo servicio, dijo Ahy, se espera que impulse el crecimiento económico y el turismo en el país. Además, está objetivo tener un impacto en el aumento de la inversión para que se pueda lograr el objetivo de hacer que Indonesia como turismo de clase mundial.

«Incluyendo inversores y todos los que quieran venir a Indonesia para tener buena experiencia, impresiones positivas y luego decirle a otros que regresen a Indonesia», dijo.

El Ministro de Inmigración y Correccional (Ministro de Imipas), Agus Adtinto, agregó que durante la aplicación de todos los servicios de Indonesia utilizados en todos los aeropuertos y puertos internacionales, la comodidad y seguridad de los datos propiedad de sus usuarios.



Movimiento de pasajeros en el área de salida de la Terminal 3 Aeropuerto Soetta, Tangerang Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

«Estaremos comprometidos a mantener la confidencialidad. Por lo tanto, el punto es que estaremos juntos para lograr los datos de los datos propiedad de los usuarios», dijo.

Explicó, ya que mantener la seguridad de los pasajeros y los bienes que ingresan a la patria se detectará automáticamente a través del sistema conectado a cada uno de los campos que realizan su supervisión.

«Creo que desde las filas de aduanas y otras tienen acceso al procesamiento personal personal. Por lo tanto, más tarde habrá un camino rojo o verde», dijo. (Hormiga)