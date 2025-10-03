Todos en la temporada 3 de Netflix

«Monsters: The Ed Gein Story», la tercera temporada de la serie de antología de Netflix de Ryan Murphy está aquí, y ofrece el elenco de personajes más inquietante del programa hasta la fecha.

En ocho episodios que debutan el 3 de octubre, la serie explora los orígenes, crímenes y consecuencias de Ed Gein, un asesino en serie que, durante la década de 1950, mató al menos a dos mujeres y exhumó varios cuerpos con fines atroces. Criado por una madre evangélica sobre la que él se obsesionó y había profanado cadáveres humanos para hacer un traje de piel, Gein y su historia están plagadas de un drama psicológico inquietante y sin precedentes.

Gein redefinió cómo los estadounidenses pensaban en los asesinos en serie y los psicópatas, y su caso inspiró películas como «Psycho», «The Texas Chainsaw Massacre» y «Silence of the Lambs». Ahora, Ryan Murphy da vida a la historia original de su firma.

Aquí hay un vistazo a todos los personajes, cada uno basado en personas de la vida real, en la temporada más desconcertante de «Monster» hasta ahora.