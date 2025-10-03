Todos en la temporada 3 de Netflix

«Monsters: The Ed Gein Story», la tercera temporada de la serie de antología de Netflix de Ryan Murphy está aquí, y ofrece el elenco de personajes más inquietante del programa hasta la fecha.
En ocho episodios que debutan el 3 de octubre, la serie explora los orígenes, crímenes y consecuencias de Ed Gein, un asesino en serie que, durante la década de 1950, mató al menos a dos mujeres y exhumó varios cuerpos con fines atroces. Criado por una madre evangélica sobre la que él se obsesionó y había profanado cadáveres humanos para hacer un traje de piel, Gein y su historia están plagadas de un drama psicológico inquietante y sin precedentes.
Gein redefinió cómo los estadounidenses pensaban en los asesinos en serie y los psicópatas, y su caso inspiró películas como «Psycho», «The Texas Chainsaw Massacre» y «Silence of the Lambs». Ahora, Ryan Murphy da vida a la historia original de su firma.
Aquí hay un vistazo a todos los personajes, cada uno basado en personas de la vida real, en la temporada más desconcertante de «Monster» hasta ahora.
Ed Gein (Charlie Hunnam)
Charlie Hunnam de la fama «Hijos de la Anarquía» interpreta al asesino en serie titular en la serie. Apodado el carnicero de Plainfield, Ed Gein exhumó notoriamente cuerpos de los cementerios cerca de la ciudad de Wisconsin en la década de 1950 y finalmente confesó haber matado a dos personas. Se sospecha que estaba vinculado a crímenes mórbidos adicionales, que el programa desempaqueta con detalle insoportable. Sus inquietantes raíces, violencia impactante y su notorio caso redefinieron la imagen del asesino en serie estadounidense y psicópata. Gein murió bajo custodia en 1984, pero su brutal legado continúa en forma de casos sin resolver, numerosas películas de terror y pesadillas incesantes. Los otros créditos notables de Hunnam incluyen «Pacific Rim», «The Lost City of Z» y «King Arthur: Legend of the Sword».
Augusta Gein (Laurie Metcalf)
Dado que Ed Gein sirvió de inspiración para Norman Bates, tiene sentido que la madre de Gein haya jugado un papel destacado en su historia. Augusta Gein, la mujer que nació y crió a Ed, era un fanático religioso que crió a sus hijos con miedo a Dios y una firme creencia de que el mundo era un lugar inmoral y pecaminoso. Ella crió a sus hijos en su granja familiar en relativo aislamiento. Ed desarrolló una obsesión con Augusta, que solo se profundizó después de que su padre y su hermano murieron y se le dejó cuidarla sola. Augusta murió en 1945. Laurie Metcalf de «Rosanne», «The Conners» y «Lady Bird», interpreta a Augusta en la serie.
Alfred Hitchcock (Tom Hollander)
La historia de Ed Gein fue tan cautivadora que inspiró a una gran cantidad de personajes de Hollywood. Lo más significativo, Gein proporcionó inspiración para Norman Bates en «Psycho» de Alfred Hitchcock, que marcó el comienzo del género slasher en su lanzamiento en 1960. Tom Hollander interpreta a Hitchcock en la serie, que representa cómo el maestro de suspenso adaptó el notorio serial asesino en una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Hollander es conocido por sus papeles en «Pride & Prejudice», las películas de «Piratas del Caribe» y, más recientemente, «The White Lotus» y «Feud: Capote vs The Swans».
Alma Reville (Olivia Williams)
Olivia Williams de «The Sixth Sense», «An Education» y «Rushmore» interpreta a Alma Reville, la esposa y colaboradora creativa de Alfred Hitchcock. Reville y Hitchcock se casaron desde 1926 hasta la muerte de Hitchcock en 1980. Durante ese tiempo, coescribió guiones para docenas de películas de su esposo, especialmente «Asesinato!» Sombra de duda «y» sospecha «. También estuvo activa en la sala de edición, proporcionando notas sobre negativos y escenas clave, incluida la infame escena de la ducha en «Psycho».
Evelyn Hartley (Addison Rae)
La desaparición de Evelyn Hartley, de 14 años, es uno de los varios casos sin resolver para los cuales se sospecha que Gein es el culpable. Falló la noche del 24 de octubre de 1953 en La Crosse, Wis. Aunque esto estaba relativamente lejos de la casa de Gein en Plainfield y Gein negó cualquier participación en el caso después de su arresto, los eventos coinciden con sus años activos y nunca se encontró rastro de Evelyn. La actriz-singer-influencer Addison Rae de «Él es todo eso» y «Acción de Gracias» interpreta a la niña.
Bernice Worden (Lesley Manville)
Bernice Worden fue la segunda de las dos víctimas de asesinato confirmadas de Gein. Ella era dueña de una ferretería local y desapareció el 16 de noviembre de 1957. Cuando las autoridades registraron la propiedad de Gein después de su arresto, encontraron el cuerpo de Worden, desollado y decapitado con una herida de bala, colgando boca abajo en su cobertizo. En su casa, encontraron su cabeza en un saco de arpillera y su corazón en una bolsa de plástico. Lesley Manville de «Otro año», «Phantom Thread» y «La Sra. Harris Goes to Paris» juega Wordes.
Ser diputado (Charlie Hall)
El hijo de Bernice Worden, el vicepresidente del sheriff Frank Worden, fue el primero en descubrir la farmacia de su madre vacante después de su desaparición. Llegó por la tienda por la noche para encontrar la caja registradora abierta y no tripulada, con sangre en el piso. El último recibo de la tienda fue para un galón de anticongelante, que se suponía que Gein volvería para recoger al día siguiente. El diputado Worden informó sus hallazgos a las autoridades locales, lo que llevó al arresto de Gein. Charlie Hall de «Bel-Air», «The Sex Lives of College Girls», «Big Shot» y «Sweethearts» interpreta al diputado.
Sheriff Sleley (Tyler Jacob Moore)
El sheriff Art Schley fue el agente de la ley de Wisconsin que investigó y finalmente arrestó a Gein en 1957. Notoriamente, Schley supuestamente agredió a Gein mientras lo interrogaba, lo que provocó que la primera confesión de Gein se declarara inadmisible como evidencia. Schley murió de insuficiencia cardíaca antes de que pudiera testificar en el juicio de Gein, supuestamente llevando el trauma de sus encuentros con Gein a una tumba temprana. Tyler Jacob Moore de «Shameless», «GCB» y «Once Upon a Time» interpretan a Schley en la serie.
Ilse Koch (Vicky Crieps)
Una inspiración para las atrocidades de Gein, Ilse Koch era la esposa del comandante nazi Karl-Otto Koch durante la Segunda Guerra Mundial. Referido como la «bruja de Buchenwald», Koch cometió el abominable crimen de seleccionar a los prisioneros del Holocausto por la muerte en interés de diseñar sus pieles tatuadas en pantallas de lámparas. Sus actos perversos tienen paralelos misteriosos con los de Gein. Vicky Krieps, de «Phantom Thread», «Bergman Island», «Old», «Hold Me Fire» y «Corsage», interpreta a Koch.
Adeline Watkins (suzanna hijo)
Suzanna hijo interpreta a Adeline Watkins, una mujer de Plainfield que salió con Ed Gein durante los 20 años durante los cuales cometió sus crímenes atroces. Aunque Watkins supuestamente no tenía conocimiento de los crímenes de Gein mientras estaban juntos, ella se presentó después de su arresto con amables palabras sobre el intelecto, el carácter y el comportamiento de Gein de su tiempo juntos. El hijo puede ser reconocido por «Red Rocket», «Fear Street: Prom Queen» y «The Idol».
Anthony Perkins (Joey Pollari)
Joey Pollari interpreta a Anthony Perkins, el actor de la vida real que interpretó a Norman Bates en «Psycho». Como se mencionó anteriormente, el clásico de terror de Hitchcock en la década de 1960 se inspiró en los asesinatos de Gein, y Bates sirve como el sustituto ficticio de la película para Gein. Bates no solo es un asesino en serie como Gein, sino que los dos comparten obsesiones incómodas con sus respectivas madres, provienen de pasados con problemas y tienen carisma a nivel superficial debajo de interiores malvados. Pollari ha aparecido previamente en «American Crime» y «Love, Simon».
Tobe Hooper (Will Brill)
Will Brill de «The OA», «Fellow Travelers» y «The Marvelous Mrs. Maisel» interpreta al cineasta Tobe Hooper en la serie. Hooper dirigió y coescribió «The Texas Chainsaw Massacre», el slasher de terror seminal de 1974, que, como «Psycho» de Hitchcock, estaba parcialmente basado en los crímenes gristamente de Gein. Hooper también dirigió «Poltergeist», «The Funhouse», «Comed Alive» y la secuela de 1986 de «Texas Chainsaw». El director murió en 2017.
Dr. Mildred Newman (Mimi Kennedy)
La Dra. Mildred Newman fue un psicólogo que introdujo el género del libro de autoayuda con la publicación de «Cómo ser su mejor amiga» de su esposo en 1971. Vio a una serie de celebridades como pacientes, incluida la estrella «psicópata» Anthony Perkins, a quien realizó una terapia de electrohock infamemente para intentar librarlo de su homosexualidad. La notoriedad del Dr. Newman llegó en gran medida después de la convicción de Gein, pero ella se erige como una figura importante y polémica en los complicados enfoques de la atención psicológica de la época. Mimi Kennedy de «Midnight in Paris», «In the Loop» y «The Five Year-Engagement» juega el papel.
-
Enid Watkins (Robin se niega)
Enid Watkins era la madre de Adeline Watkins. Al igual que su hija, pero menos inclinada románticamente, Enid estaba muy enamorado de Gein e impresionó con su caballerismo. Adeline y Enid vivieron juntos durante el cortejo del primero con Gein. Robin Weigert de «Deadwood» y «Smile» interpreta a Enid.