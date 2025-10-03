Todo sobre el asesino en serie

La tercera temporada de Ryan MurphyLa serie de antología «Monster» llega a Netflix el 3 de octubre. La miniserie de ocho partes, esta vez titulada «Monster: The Ed Gein Story«, Se centra en el asesino en serie homónimo, que confesó matar a dos mujeres en la década de 1950 y fue el culpable en una larga lista de depravaciones adicionales que conmocionaron a la nación y redefinieron las nociones de violencia estadounidense.

Retratado por Charlie Hunnam En la serie, Ed Gein nació en La Crosse, Wisconsin, en 1906. El hijo de un alcohólico llamado George y un fanático religioso llamado Augusta, Gein fue criado junto a su hermano Henry en un hogar inquietantemente estricto. La familia se mudó a una granja en Plainfield, Wisconsin, cuando Ed y Henry eran niños, donde Augusta apenas los dejó abandonar la propiedad además de ir a la escuela. Ella les leyó la Biblia y les enseñó a temer al mundo exterior como un lugar pecaminoso y peligroso.

George murió en 1940, dejando a Ed y Henry como los sostén de la familia. Ambos comenzaron a trabajar en trabajo desde la granja, y Henry finalmente se casó con una mujer de la ciudad. Ed, mientras tanto, solo se unió más a su madre con edad.

Cuatro años después, Henry murió en un incendio en la granja familiar. Ed estaba intentando una quemadura controlada que se salió de control y el cuerpo de Henry fue encontrado después de que los bomberos sacaron las llamas. La insuficiencia cardíaca se determinó como la causa de la muerte, ya que el cuerpo de Henry no fue quemado o herido, aunque algunos han sospechado de intencionalidad en nombre de Ed.

Poco después de la muerte de Henry, Augusta sufrió dos accidentes cerebrovasculares paralizantes, intensificando la relación aislada y co-dependiente de ella y Ed antes de su muerte en 1945.

Posteriormente, Ed subió las habitaciones de su madre en la granja, manteniéndolas prístinas cuando comenzó a vivir en la miseria. Tomó trabajos extraños alrededor de Plainfield, incluso cuidando niños locales. Sin embargo, en su aislamiento, desarrolló una fascinación por las revistas de pulpa e historias violentas sobre nazis y caníbales. Estaba particularmente interesado en Ilse Koch, la esposa nazi que hizo pantallas de lámparas con las pieles de las víctimas del Holocausto.

Gein fue relativamente enigmático durante estos años, hasta 1957, cuando fue sospechoso y posteriormente arrestado por secuestrar a Bernice Worden: un propietario de una ferretería local que desapareció poco después de que Gein realizó una compra en la tienda. Cuando la policía registró la propiedad de Gein, encontraron el cuerpo de Worden de piel y decapitación, colgando en el granero de Gein. En la casa, encontraron su cabeza cortada y su corazón conservados en bolsas. Alrededor de la propiedad, descubrieron huesos adicionales, partes del cuerpo y pieles humanas sujetas a máscaras, muebles y otras baratijas.

Durante el interrogatorio, Gein no solo confesó el asesinato de Worden, sino que admitió que había exhumado cuerpos de varios cementerios cercanos. Lideró a los investigadores a las tumbas profunas, lo que corroboró la evidencia.

En la casa de Gein, los investigadores también encontraron el cráneo y la cara cortada de Mary Hogan: una propietaria de una taberna que había desaparecido en 1954. Gein admitió haberle disparado.

Gein dijo que estaba motivado por el deseo de hacer un traje de cuerpo completo con las pieles de estas mujeres, planeando ocuparlas y convertirse en su madre reencarnada.

Además de Hogan y Worden, los sujetos de Gein fueron todos exhumados cadáveres, aunque se sospecha que ha estado involucrado en la desaparición de mujeres y niñas adicionales del área. Particularmente, algunos sospechan de haber secuestrado y matado a Georgia Jean Weckler de 8 años y Evelyn Grace Hartley, de 14 años, ninguno de los cuales ha sido encontrado. Sin embargo, ninguna evidencia sustancial ha demostrado la culpabilidad de Gein.

El juicio de Gein fue igual de dramático. Uno de los oficiales cuestionando a Gein lo agredió durante el interrogatorio, haciendo que sus confesiones iniciales sean inadmisibles en la corte. Cuando finalmente ocurrió el juicio, Gein fue juzgado con asesinato en primer grado y se declaró culpable por locura. Fue procesado, diagnosticado con esquizofrenia y encontrado no apto para el juicio.

Pasó los siguientes 11 años en los hospitales estatales por locos criminalmente antes de finalmente ir a juicio en 1968. Finalmente se consideró inocente por razón de locura, pero se vio obligado a pasar el resto de su vida en un hospital mental antes de morir de insuficiencia respiratoria a los 77 años en 1984.

Antes del juicio, la granja Gein fue destruida en un incendio y su caso se volvió infame. Tanto es así que Alfred Hitchcock implementó elementos de la historia en «Psycho». Basó a Norman Bates, el antagonista edipal asesino de la película en Gein, solidificando a Gein como la nueva imagen de un asesino en serie en el zeitgeist estadounidense.

Después del juicio, Gein también sirvió como la inspiración detrás de Leatherface en «The Texas Chainsaw Massacre» de Tobe Hooper, y desde su muerte, ha inspirado a Buffalo Bill en «The Silence of the Lambs», Garland Greene en «Con Air» y el Dr. Oliver Thredson en el propio «American Horror Story: Asylum» de Ryan Murphy. Otras películas se han basado más directamente en la historia de Gein, incluido «Edgeanged» de 1974, «Ed Gein» de 2001, «Ed Gein: The Butcher of Plainfield» de 2007, «Ed Gein, The Musical» de 2003, «House of 1000 Corpses» de 2003 y «The Devil’s Rejects» de 2005.

Evidentemente, «Monster» está lejos del primer intento de la cultura popular de recrear la historia de Ed Gein, pero al igual que las entregas anteriores de Murphy «Monster» sobre Jeffery Dahmer y Eric y Lyle Menéndez, la serie explorará al hombre con una profundidad, intensidad y (para peor) sin precedentes.

Junto a Hunnam, el programa también está protagonizada por Laurie Metcalf como Augusta Gein, Lesley Manville como Bernice Worden, Vicky Krieps como Ilse Koch, Tom Hollander como Alfred Hitchcock, Olivia Williams como la esposa de Hitchcock y la colaboradora Alma Reville, Joey Pollari como el actor de Norman Bates Anthony Perkins y Will Brinh en cuanto a Brillo.

El programa también presenta a Suzanna hijo como la romántica compañera de Gein, Adeline Watkins, Robin Weigert como la madre de Adeline, Enid, Charlie Hall, como el hijo de Worden, Tyler Jacob Moore, como el sheriff que agredió a Gein, Mimi Kennedy como el notorio psicólogo de Perkins, Dr. Mildred Newman y Addison Rae, como Evelyn Grace Hartley.

Evidentemente, el programa abarca más que solo los eventos de los crímenes gristamente de Gein. Disecciona los orígenes, el impacto y las secuelas de esta verdadera historia de terror estadounidense.