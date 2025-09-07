Todo servido, una vez que una comida puede ser IDR 10 millones

Yakarta, Viva – Angelina Sondakhex Miembro de DPR RI para el período 2004-2009 y 2009-2014, regresó a la atención pública después de estar sin rodeos contando la experiencia y el privilegio que había sentido mientras se desempeñaba como representantes de las personas.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka revela cómo disolver el DPR



La mujer que se llama familiarmente Angie, en un chat subida por una cuenta de Instagram @chatting time_trans7, dijo que el estado de los miembros del DPR en ese momento hizo que su vida cambió drásticamente. No desestimó, el predicado como legislador lo hizo considerado diferente por la comunidad. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«La gente siempre supone que ‘Wuih es miembro del DPR’ con tal expresión que esta miembro del DPR Angelina Sondakh no estaba hablando automáticamente de ABCD cuando estaba directamente ‘wow, estaba deliciosa'», dijo la esposa del fallecido Adjie Massaid, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka reveló en 2009, los miembros del parlamento indonesio podrían buscar tratamiento en el extranjero



No solo es una cuestión de respeto social, Angie admitió que el privilegio que sentía también era real en la vida diaria, especialmente asuntos administrativos.

«Quiere cuidar los impuestos, no necesita ir a la oficina de impuestos, desea cuidar la extensión STNK, no es necesario, todos son atendidos», dijo.

Leer también: La respuesta de Rieke Diah Pitaloka sobre el salario mensual y las asignaciones recibidas por los miembros del Parlamento indonesio



Tal conveniencia, según él, es ciertamente diferente de la gente común. Pero detrás de la comodidad, su estilo de vida también cambió después de un aumento de los ingresos.

«Junto con un aumento en los ingresos, el estilo de vida también es multinivel. Significa ‘wow, esto puede ser'», dijo.

Dio un ejemplo, cosas que solían ser imposibles como comer a un costo fantástico, finalmente se convirtió en algo común para él.

«Por ejemplo, por ejemplo, nunca hemos comido una vez comiendo Rp. 5 millones, cuando sabemos, no hay Rp. 7.5 millones, no hay Rp. 10 millones», dijo.

Según Angelina, es inseparable de la psicología básica de los humanos que siempre quieren subir a la clase cuando ha alcanzado un cierto nivel.

«Esa es en realidad la ciencia psicológica básica de cada ser humano. Cuando hemos alcanzado este nivel de titil, queremos aumentar de nuevo», dijo.

Aunque había disfrutado de todo el lujo, Angelina también sintió una gran presión por su posición. Describió la vida como miembro del Parlamento como estar en una ruta estresante rápida.

«Es como la vida está muy en vía rápida Sí, así que creo que ha terminado como ser perseguido así. El problema es que tienes que asumir la responsabilidad del mandato para la gente, para el DPR también, para la fiesta, por lo que no creo que haya tiempo para realmente cálmateContinuar para los hijos, para el esposo «, explicó la madre de un hijo.

Ahora, después de no trabajar más en política, Angelina afirmó ser mucho más feliz.

«Así que ahora el original totalmente feliz, realmente tranquilo», dijo.

También se dio cuenta de que el bienestar de la vida no estaba simplemente relacionado con las posiciones políticas.

«Tal vez esta es también la diferencia, porque resulta que finalmente pude encontrar que para lograr el nivel de bienestar de una persona, no tengo que seguir el camino para convertirme en miembro del DPR, o convertirme en político», concluyó.