Todo lo que produce celos será evaluado

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) de Empoderamiento de la Comunidad, Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN Visité el Palacio del Estado el domingo 31 de agosto de 2025 por la tarde. Afirmó que había una reunión ministerial Gabinete rojo y blanco con el presidente Prabowo Subanto.

«Sí, hoy estoy con quien no conozco de todos modos habrá una reunión con el presidente. Entonces la segunda será una reunión del gabinete», dijo Cak Imin a periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta.

La masa de manifestaciones comenzó a reunirse frente al edificio DPRD de la provincia de Java Occidental

Por otro lado, Cak Imin enfatizó que la reunión discutió relacionada evaluación política que se ha determinado. Incluso, Prestación que luego se convirtió en críticas por muchos partidos.

«Por supuesto, este es un impulso para todos nosotros evaluar y reformarnos.

Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

El presidente de la PKB también enfatizó que todos los miembros de los miembros del DPR serán evaluados para no causar celos a la comunidad.

«Sí, asignaciones en el hogar. Todo se evalúa. Todo es para producir celos evaluados», dijo.