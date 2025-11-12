¡Todo lo que debes saber sobre Mortal Kombat 12 y su fecha de lanzamiento!

Jacarta – Los fanáticos juego La pelea parece que habrá que tener paciencia a la espera de novedades. oficial lo último en la icónica franquicia mortal kombat 11. Porque aunque circulan muchos rumores y filtraciones, hasta ahora la desarrolladora NetherRealm Studios y la editora Warner Bros.

Interactive Entertainment aún no ha anunciado una fecha liberar definitivamente para Mortal Kombat 12 (a menudo abreviado como MK12). Aquí VIVA resume el miércoles 12 de noviembre de 2025 los hechos más recientes, lo que se sabe, lo que aún es un misterio y lo que todo esto significa para ti como jugador.



Se informa que Mortal Kombat 12 se lanzará pronto

Lo que se ha confirmado

1. El desarrollador, NetherRealm Studios (en colaboración con el editor Warner Bros. Games), se adjuntó oficialmente a Mortal Kombat 12 en una llamada financiera de la empresa matriz, Warner Bros. Discovery. En informe El cuarto trimestre de 2022 dijo que se lanzarán “títulos muy esperados como Mortal Kombat 12”

2. En el 30 aniversario de la serie Mortal Kombat, la cuenta oficial transmitió un video de agradecimiento a los fanáticos, y luego mostró un teaser en forma de reloj de arena con el último grano de arena explotando, supuestamente como una señal de Mortal Kombat 12.

3. El creador de la serie, Ed Boon, afirmó que el anuncio del próximo juego se haría «a su debido tiempo» porque el equipo todavía estaba concentrado en celebrar su 30 aniversario.

¿Qué sigue siendo un misterio?

No se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial. Aunque hay filtraciones en los informes financieros de que Mortal Kombat 12 estará disponible el «próximo año», no hay una fecha definitiva ni un evento de anuncio importante que lo acompañe.

El nombre oficial, la plataforma de lanzamiento, los detalles de los personajes y las nuevas características mecánicas siguen siendo especulaciones y NetherRealm o Warner Bros. Games no han confirmado completamente.

Se especula que este juego puede no ser simplemente una «secuela» normal, sino quizás un reinicio o una «nueva complicación» de la historia de la franquicia. Sin embargo, todavía era sólo un rumor.

Estimaciones y fugas de cronograma

Según los patrones de lanzamiento de series anteriores y las filtraciones emergentes, los siguientes son escenarios posibles:

La serie anterior, Mortal Kombat 11, se lanzó en 2019, cuatro años después de la serie anterior. Esto sugiere que Mortal Kombat 12 podría aparecer alrededor de 2023 o 2024.