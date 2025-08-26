¡Todo el trabajo, ningún descanso podría hacer de Jas un chico aburrido!







Me sorprendió cuando vi estos números (tabla a continuación). Jasprit Bumrah ha tenido un descanso promedio de solo 3.2 días por cada día de juego en los últimos siete años, mientras que Mohammed Siraj ha tenido 3.5 días, y Mohammed Shami, 3.7. Y recuerde: tanto Bumrah como Shami también se han perdido partidos debido a lesiones. Eso solo hace que estas estadísticas sean aún más reveladas.

Una mirada más cercana a la mesa, que cubre los últimos siete años, muestra que de 2555 días, Bumrah ha jugado partidos en 807 días (en pruebas, ODI, T20IS para India y el IPLincluidos los días de entrenamiento previos al partido), bolos un total de 2220.3 overs. Ahora, si agrega los dos días de viaje antes y después de cada partido (que también son estresantes), sus días de juego aumentarán aún más. Lo mismo ocurre con los otros jugadores de bolos rápidos de primera línea de la India, Siraj (jugó 731 días y jugó 1764.2 overs) y Shami (jugó 683 días y jugó 1652 overs).

Cuando desglosas esto: (siete años x 365 días) 2555 días divididos por los días totales del partido), muestra que los días de descanso promedio para los Pacers son muy menores. Y sí, estos números ni siquiera incluyen partidos nacionales y días de práctica. Si agregamos de primera clase u otros juegos nacionales, la carga de trabajo sería mucho más pesada. No tenía esos datos, lo que significa que solo estamos mirando la mitad de la imagen.

Por lo tanto, es fácil criticar a estos marcapasos que han llevado la carga para la India a lo largo de los años, pero cuando ves los números reales, uno se da cuenta de cuán castigador es la vida de un jugador de bolos rápido. Estos números revelan cuánta tensión han sufrido sus cuerpos.

Trabajé con Bumrah en el Academia Nacional de CricketAntes de irrumpir en el equipo indio. Cuando estudié su acción de bolos y su biomecánica en video en ese entonces, para ser honesto, no pensé que duraría tanto tiempo, dada su acción extenuante y las demandas de carga de trabajo de un jugador de bolos rápido. Pero lo que se destacó fue su actitud, disciplina y dedicación. Siguió trabajando incansablemente, no solo en sus habilidades, sino más importante en su estado físico, construyendo la fuerza necesaria para manejar la carga que su acción única pone en el cuerpo. Por supuesto, Credit también va al entrenador de NCA, quien lo guió, y los fisios que lo cuidaron en el camino.

El boliche rápido es brutal

Piénsalo. En estos siete años, ¿cuántos bateadores se han ido sin descansos de lesiones? ¿Cuántos han optado por fuera de una serie en silencio? Nadie realmente los cuestiona. Pero cuando se trata de un jugador de bolos rápido, todos parecen listos para saltar. La verdad es que los bolos rápidos son brutales. Alguien como Bumrah genera ritmo, no a partir de un largo período previo, sino de pura fuerza. Y cuando confías en la fuerza, tus músculos están obligados a sufrir desgaste.

Compara Bumrah con leyendas como Kapil DevWasim Akram, Richard Hadlee o Malcolm Marshall. Todos tenían una biomecánica más suave y largas carreras, pero incluso no se salvaron de las lesiones. La investigación ha demostrado que alrededor del 40 por ciento de la velocidad de un marcapasos proviene del impulso del período previo. Bumrah, con su lento avance, pone una carga adicional en su cuerpo para generar ese ritmo.

Entonces, en lugar de marcar a estos jugadores de bolos para «elegir partidos», disfrutemos viéndonos a actuar siempre que puedan. Disfruta de las habilidades, la ejecución, los momentos que crean.

Porque si profundizas más, puedes encontrar que las opciones no son del todo suyas, a veces el silencio y la incompetencia de los que se encargan juegan un papel. Con demasiada frecuencia, el personal de apoyo al personal de los trabajos por las razones equivocadas y permanecer en silencio solo para protegerlos, en lugar de interactuar con expertos de la NCA con fisios o entrenadores que realmente entienden lo que los jugadores de bolos rápidos necesitan.

El juego ha cambiado por completo. En nuestros días, el fitness no era algo que tuviéramos que perseguir, llegó naturalmente. Jugamos coincidencias interminables, vivimos una vida al aire libre y la rutina del cricket de primera clase nos endureció de manera que ninguna sesión de gimnasio puede. Hoy, algunos jugadores internacionales apenas juegan cricket doméstico. Pasan horas en el gimnasio, pero ninguna cantidad de simulacros de elevación o recuperación puede reemplazar el endurecimiento de la batalla que proviene del juego del partido.

Mente sobre el músculo

Si tuviera una sugerencia para los jugadores de bolos rápidos de hoy, sería trabajar en su flexibilidad. Los que duraron mucho, siempre tuvieron eso. Los músculos fuertes son importantes, sí, pero los músculos flexibles son los que te protegen a largo plazo. Y sobre todo, no olvidemos que el cricket sigue siendo un 95 por ciento mental. Los baños de hielo pueden calmar los músculos cansados, pero solo descansan, el reflejo y una mente fresca pueden mantener su rendimiento agudo cuando más importa.

Agregue a eso el ruido constante de las redes sociales, el endosos, los brotes de marca y se come en su tiempo de inactividad. No teníamos tales distracciones. Durante la Copa del Mundo, apenas leemos los periódicos – Sandeep Patil fue nuestro presentador de noticias, dándonos actualizaciones. Las llamadas telefónicas a casa también eran raras y caras. Preferimos gastar en una comida o algunas compras.

Los jugadores de hoy no tienen ese lujo de privacidad. Donde quiera que van, los fanáticos, los medios y los teléfonos inteligentes siguen. La fama ahora viene con ofertas de influencers, paparazzi, obligaciones de patrocinador y la presión de mantenerse al día con millones de seguidores. Sí, el dinero es masivo, pero también lo es la responsabilidad. Y eso es lo que a menudo olvidamos. Detrás de cada Yorker, cada hechizo, hay un cuerpo que se empuja a su límite y una mente que tiene el peso de las expectativas mucho más allá de la cuerda límite.

