





Pidiendo un impulso a la producción indígena en todos los sectores, primer ministro Narendra Modi El miércoles, dijo que el gobierno está de pie con hombro con las partes interesadas, y agregó que India tiene que centrarse en gran medida en convertirse en una economía ‘Swadeshi’ en su próximo viaje, informó la agencia de noticias ANI.

El primer ministro Modi inauguró el Uttar Pradesh International Trade Flow-2025. Al dirigirse a una reunión, el primer ministro dijo que el gobierno ha eliminado varios cumplimientos innecesarios para que las empresas puedan seguir prosperando en el país.

«El gobierno está poniendo un fuerte énfasis en Hacer en la India fabricación. Queremos que todo, desde el chip hasta el barco, se fabrique en la India; Para esto, nos estamos centrando en su facilidad de hacer negocios. El gobierno abolió más de 40,000 cumplimientos, y más de mil leyes fueron despenalizadas. Estamos de pie con su hombro a hombro «, dijo el primer ministro Modi mientras nos dirigimos a la fraternidad comercial y a los comerciantes presentes en el evento, informó ANI.

«A pesar de las interrupciones y las incertidumbres globales, el crecimiento de la India es atractivo. Las interrupciones no nos obstaculizan, pero incluso en esas circunstancias, buscamos nuevas direcciones. En medio de todas estas interrupciones, India está fortaleciendo las fundaciones para las próximas décadas. Nuestro país y el mantra se quedan en el que se queda más bien. Comprometido «, agregó, informó Ani.

Además, exigió que no fuera comprometido los productos que se producen de manera indígena. «Cada ciudadano está adoptando Swadeshi`Garv Se Kaho Hum Swadeshi Hai`, nuestros comerciantes tendrán que adoptar con orgullo este mantra».

El primer ministro Modi también dijo que se debe crear un ecosistema donde se debe dar un énfasis especial a los diseños de Swadeshi. «En el sector de la investigación, las inversiones privadas tendrán que presentarse; sin innovación, el mundo se detiene, las empresas se detienen», informó ANI.

El demostración comercialSegún el tema «El mayor abastecimiento comienza aquí», se llevará a cabo del 25 al 29 de septiembre. Tendrá tres objetivos centrales: innovación, integración e internacionalización. Una estrategia de compradores triple se dirigirá a compradores internacionales, compradores nacionales de empresa a empresa (B2B) y compradores nacionales de empresa a consumidor (B2C), brindando oportunidades para exportadores, pequeñas empresas y consumidores por igual.

Los sectores clave que estarán representados incluyen artesanías, textiles, cuero, agricultura, procesamiento de alimentos, TI, electrónica, ayush, entre otros. También contará con el rico arte, cultura y cocina de Uttar Pradesh bajo un mismo techo.

Rusia Participará como un país asociado, agregando importancia estratégica y vías de apertura para el comercio bilateral, el intercambio de tecnología y la cooperación a largo plazo. Más de 2.400 expositores; 1,25,000 visitantes B2B; y 4,50,000 visitantes de B2C participarán en la feria.

(Con entradas de ANI)





Fuente