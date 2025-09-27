Todo debe hacerse con la ética

Yakarta, Viva – portavoz del Partido de Desarrollo Unido (PPP), Donie Tokan, le recordó a todas las partes que estuvieran conscientes de la posibilidad de intruso que deliberadamente activó el caos en la implementación Muktamar X ppp.

Según Donie, la dinámica de los pros y los contras en el foro de Muktamar es algo natural, especialmente si hay más de un candidato para el presidente general. Sin embargo, enfatizó que todas las formas de diferencias deben transmitirse de manera ética y de acuerdo con las reglas.

«Si, por ejemplo, hay un grito habitual en la conferencia, es natural. Mientras no sea anarquista, no hay problema», dijo Donie a los periodistas en Ancol, North Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Con respecto al incidente anterior, Donie dijo que la situación era solo un poco excesiva. Espera que las fuerzas de seguridad puedan estar más alertas para mantener el orden en la próxima audiencia.

«Si hay una conmoción afuera, estoy seguro de que no lo realizan la gestión diaria DPW o DPC. Son conscientes de que este es un partido islámico, hay ética y reglas que deben ser obedecidas. Si hay un anarquista, podría ser un intruso que deliberadamente viene a hacer una atmósfera ruidosa», dijo.

Donie también explicó que varias partes pueden estar presentes en la apertura de la conferencia PPP. Sin embargo, al ingresar a la audiencia oficial, solo los participantes de la conferencia tenían derecho a participar. Esto, dijo, facilitará la identificación si hay partes que toman acciones poco éticas.

Disturbios de cuadros de PPP en el evento del Congreso X Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Esperamos que todos los líderes del DPW, DPC y los participantes de la conferencia presenten el consenso, no el ego. Todos deben hacerse con la ética, las reglas y las reglas que se aplican», concluyó Donie.