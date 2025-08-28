Todo conectado debe estar protegido

Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) en su colaboración con Cisco lanzamiento Centro de Operaciones de Seguridad Soberana de Indonesia (Sociedad), que está diseñado para fortalecer la seguridad y la resiliencia del ciberdemo nacional.

Esta iniciativa es un paso importante para proteger la infraestructura digital de Indonesia, luego del lanzamiento del ‘Centro de Excelencia de Indonesia AI’ anteriormente.

Soc soberano se convirtió en el primero en Indonesia en la adopción Plataforma de nube Splunk Y Seguridad empresarial de Splunkque ha cumplido con los estándares de cumplimiento de Global SoC 2.

Con la capacidad de detectar amenazas en tiempo real basadas en IA, monitoreo del sistema híbrido y sistemas de múltiples nubes, esta plataforma asegura que los datos nacionales estén protegidos en la ley indonesia.

Esto también facilita a las agencias y empresas responder a las amenazas de manera rápida y precisa, de acuerdo con la regulación de la soberanía de datos aplicable.

«Todo lo que conectado debe protegido«Dijo el director y director ejecutivo de Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, en Yakarta, el miércoles por la noche, 27 de agosto de 2025.

Además, admitió que Indosat no solo construyó una plataforma de seguridad digital, sino que también diseñó protección estratégica para Indonesia.

Sover SoC tiene como objetivo proteger la infraestructura, empoderar a la sociedad y fomentar el crecimiento económico digital general.

«Creemos que la transformación digital debe tener lugar inclusivo, confiable y sostenible», dijo.

Este lanzamiento se lleva a cabo en medio de amenazas de seguridad cibernética, tanto en términos de frecuencia como de complejidad.

Según el índice de preparación de ciberseguridad de Cisco, el 91 por ciento de las empresas en Indonesia han experimentado problemas de seguridad cibernética en el último año.

Sovereign SOC está específicamente diseñado para superar este desafío, una solución de defensa centralizada que puede proteger varios sectores estratégicos, incluidas las finanzas, la salud, el transporte y los servicios públicos.

SOC soberano fortalecerá la capacidad de Indonesia para lidiar con las amenazas digitales al aumentar la detección de amenazas, la respuesta a los incidentes y la preparación regulatoria, así como proporcionar una infraestructura segura que esté lista para ser utilizada para la aplicación de IA generativa y un modelo de lenguaje grande (LLM).

«Este SoC soberano es un avance importante en la construcción del futuro digital más seguro y duro de Indonesia para las amenazas cibernéticas», dijo Dave West, presidente, vicepresidente senior de especialistas mundiales de Cisco.