`Todo algodón que cae bajo las pautas de MSP para ser adquiridos sin interrupciones ‘







Ministro de Textiles de la Unión Giriraj Singh ha asegurado que todo el algodón que llega al mercado que cae bajo las pautas de MSP se adquirirá sin interrupción esta temporada, ya que reiteró el compromiso del gobierno con el bienestar del algodón agricultores.

Reafirmó la visión del gobierno para proteger los intereses de los agricultores de algodón al garantizar un precio remunerativo para sus productos.

El Ministro de la Unión Presidió una reunión de revisión de alto nivel el martes en Nueva Delhi en presencia de altos funcionarios del Ministerio, Lalit Kumar Gupta, CMD, Cotton Corporation of India (CCI), para evaluar la preparación para operaciones de precio mínimo de soporte (MSP) para algodón durante la próxima temporada Kharif Marketing 2025-26.

La adquisición de algodón comenzará el 1 de octubre de 2025.

En línea con el gobierno Visión digital de la India, Todos los procesos, desde la adquisición de algodón por parte de la Corporación de Cotton de la India (CCI) bajo las operaciones de MSP hasta la venta de acciones, ahora están completamente sin rostro y sin papel, fortaleciendo la confianza y la confianza de las partes interesadas en las operaciones de MSP, dijo el ministro de la Unión.

Por primera vez, se han establecido normas uniformes para el establecimiento de centros de adquisición, factorización en parámetros clave como el área de cultivo de algodón, la disponibilidad de yardas APMC funcionales y al menos la disponibilidad de una fábrica de procesamiento de acciones en el Centro de Adquisiciones de Cotton.

Como resultado, se han establecido un récord de 550 centros de adquisición en los principales estados productores de algodón.

La adquisición de algodón bajo MSP comenzará a partir del 1 de octubre en los Estados del Norte, el 15 de octubre en el centro Estados y del 21 de octubre de 2025, en los estados del sur.

A partir de esta temporada, se facilitará el autorregistro de algodón de algodón con sede en Aadhaar a nivel nacional y la reserva de tragamonedas de 7 días a través de la recién lanzada aplicación móvil ‘Kapas-Kisaan`. Esta plataforma digital tiene como objetivo racionalizar las operaciones de adquisición, garantizar la transparencia y permitir pagos directos vinculados a Aadhaar a las cuentas bancarias de los agricultores a través de National Automated Clearing House (NACH). El servicio de intimación de pago basado en SMS introducido el año pasado también continuará.

Para mejorar el apoyo en el suelo, los comités de monitoreo locales (LMC) se constituirán en cada APMC Mandi para la reparación inmediata por los estados. Además, las líneas de línea dedicadas a nivel estatal y una línea de ayuda CCI central permanecerán activas durante todo el período de adquisición. El despliegue de mano de obra adecuado, el soporte logístico y otros arreglos de infraestructura estarían en su lugar antes del comienzo de la temporada de algodón.

Por separado, para aliviar el sector textil de los aranceles de los Estados Unidos, el centro gobierno Recientemente extendió la exención de impuestos de importación en algodón hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida tiene como objetivo garantizar la disponibilidad adecuada de algodón para la industria textil nacional.

El gobierno central inicialmente había eximido el impuesto de importación del algodón desde el 19 de agosto de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025

