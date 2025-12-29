Bandung, VIVA – Nombre de la celebridad Safa Marwah De repente se vio atrapado en el vórtice del presunto escándalo amoroso que involucra al ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil.

Este tema surgió luego de la confesión de Lisa Mariana, quien anteriormente afirmó tener una relación ilícita con Ridwan Kamil, incluso dijo que tuvo hijos de esa relación. La polémica se amplió aún más cuando Lisa mencionó que había otra mujer sospechosa de ser la amante del político. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En su declaración, Lisa Mariana mencionó la figura de una mujer con las iniciales S. La sospecha del público se volvió entonces hacia Safa Marwah, considerando su cercanía que se vio en una foto con Ridwan Kamil. Desde entonces, el nombre de Safa se ha convertido en un tema candente de conversación en las redes sociales y no ha escapado a varias acusaciones negativas por parte de los internautas.

Como no quería que su nombre siguiera asociado con cuestiones que consideraba infundadas, Safa Marwah finalmente abrió su voz. Ella negó firmemente la idea de que tuviera una relación especial, y mucho menos ser la amante de Ridwan Kamil. Safa enfatizó que su reunión con Ridwan Kamil se limitó únicamente al contexto de actividades oficiales.

Safa reveló que conoció a Ridwan Kamil en 2021, cuando la pandemia de COVID-19 aún estaba en curso. La reunión tuvo lugar en un evento de servicio social en Bandung, donde Safa todavía vivía en ese momento.

«Estuve en un evento durante el COVID, si no me equivoco, un evento de asistencia social. Todavía vivo en Bandung, hubo un evento de asistencia social allí, el señor RK también estuvo en un evento de motos si no me equivoco», dijo Safa, citado el lunes 29 de diciembre de 2025.

Explicó que los momentos de unión que quedaron inmortalizados eran sólo documentación de eventos oficiales. La foto no solo lo muestra a él y a Ridwan Kamil, sino que también fue tomada con muchos otros participantes que asistieron a la actividad.

Sin embargo, Safa admitió que estaba sorprendido por el mensaje que llegó a su cuenta de redes sociales. Dijo que recibió un mensaje directo (DM) de Lisa Mariana, a quien no conocía de nada.

«De repente, Lisa Mariana me envió un mensaje de texto diciendo: ‘Dígale al señor RK que estoy embarazada de su hijo'», explicó Safa Marwah.