¿Todavía vale la pena usar el Honda Brio 2016 en 2025?

VIVA – Honda Brio 2016 es uno de los coches urbanos más populares en Indonesia gracias a su combinación de diseño pequeño, rendimiento eficiente y costes de mantenimiento económicos. Ahora, casi nueve años después de su lanzamiento, mucha gente se pregunta si este coche seguirá siendo apto para su uso en 2025.

La respuesta es que, dependiendo del estado y del método de mantenimiento, el Brio 2016 sigue siendo muy adecuado como vehículo diario para usuarios urbanos.

En términos de prestaciones, el Brio 2016 está equipado con un motor i-VTEC de cuatro cilindros y 1,2 litros que produce alrededor de 90 CV de potencia y 110 Nm de par. Este motor es conocido por su capacidad de respuesta, su suavidad y su bajo consumo de combustible.

El consumo de combustible sigue siendo relativamente económico en su clase: según pruebas VIVA Automotriz Para trayectos dentro de la ciudad puede alcanzar unos 13-15 km por litro, mientras que en autopistas o fuera de la ciudad puede alcanzar 18-20 km por litro si se conduce de forma eficiente.

Pruebe el Honda Brio RS y el Brio Satya CVT.

Con estas cifras, Brio sigue siendo una opción económica, especialmente para quienes priorizan el ahorro en medio de los precios cada vez mayores del combustible.

En cuanto a los costos operativos, el Honda Brio 2016 se encuentra entre los más amigables. El servicio de rutina en los talleres públicos oscila entre 400.000 y 800.000 IDR por seis meses, según el tipo de mantenimiento. Los cambios de aceite, filtros y puestas a punto se pueden realizar a un costo relativamente bajo. Las piezas de repuesto son fáciles de encontrar y se distribuyen ampliamente, por lo que los propietarios no tienen problemas para encontrar componentes si es necesario reemplazar algo.

Para los impuestos anuales, las tasas que deben prepararse oscilan entre 1,5 millones de IDR y 2 millones de IDR, según el tipo y el área de registro. Con unos costes operativos anuales totales inferiores a 5 millones de IDR (sin incluir el combustible), el Brio es relativamente económico en comparación con los coches de su clase.

Del seguimiento de VIVA Otomotif en varios puestos de comerciantes auto usadoEl precio del Brio 2016 en 2025 seguirá siendo bastante estable, oscilando entre 95 millones de IDR y 145 millones de IDR, dependiendo de la variante, el estado y la integridad de los documentos.

La variante RS con transmisión CVT suele ser el objetivo principal porque tiene un aspecto más deportivo y su comportamiento es más cómodo en tráfico pesado. El valor de ventas, que no ha disminuido drásticamente, demuestra el gran interés del mercado por el Brio usado, que se caracteriza por ser económico, resistente y fácil de mantener.