Yakarta, Viva – Suzuki Karimun alguna vez fue uno de los autos de la ciudad más populares en Indonesia. El diseño pequeño y práctico lo convierte en la elección de muchas personas, especialmente en grandes ciudades. Ahora, a pesar de detener la producción, la pregunta que surge: ¿Karimun todavía vale la pena comprar en 2025?

Leer también: BI: el índice de ventas reales crece 2.7 por ciento



Desde la búsqueda Viva AutomotiveViernes 12 de septiembre de 2025, la primera generación conocida como Karimun Kotak estuvo presente alrededor de 1999 a 2006. La variante principal es DX y GX, con motores pequeños pero duros. El consumo promedio de combustible puede alcanzar de 12-14 km/litro en la ciudad y 16-18 km/litro fuera de la ciudad.

Después de eso, Suzuki Indonesia lanzó a Karimun Estilo como la segunda generación. Este automóvil es más moderno con una opción de motores 1.0 y 1.1, y está presente una versión de FacElift. El consumo de combustible es más eficiente, alrededor de 13-15 km/litro en la ciudad y 17-19 km/litro en la carretera de peaje.

Leer también: Aion Ut se vende por IDR 300 millones, esta distancia



La tercera generación es Karimun Wagon R, que se encuentra en la categoría LCGC. Se ofrecen muchas variantes, que van desde GL, GL, GX hasta GS, con opciones de transmisión manual y AGS. El consumo de combustible de Wagon R es bastante económico, de alrededor de 14-16 km/litro en la ciudad y puede penetrar 20 km/litro en la carretera de peaje.



Exhibición de la edición de 50 años de Karimun Wagon R Suzuki en Indonesia

Leer también: Precios del oro de hoy 10 de septiembre de 2025: Antam Products Decline, Global Variated



Desde un lado precioKarimun Kotak ahora tiene un precio de RP40-70 millones, Estilo está en el rango de RP50-80 millones y Wagon R es alrededor de RP. 60-110 millones dependiendo de la condición. Cuando era nuevo, Wagon R se vendió por RP137.7-155.2 millones, por lo que la depreciación fue bastante pronunciada. Esto lo convierte en una opción interesante para aquellos que buscan autos económicos.

Se sabe que el motor es económico y terco, con un mantenimiento relativamente fácil. Muchos talleres generales aún pueden manejarlo sin problemas. La disponibilidad de repuestos también es bastante abundante, tanto original como no OEM, lo cual es más barato.

Sobre la comodidad, por supuesto, Karimun no se puede comparar con el último auto de la ciudad. La suspensión es bastante dura, la cabina es simple y las características de seguridad aún son mínimas. Aun así, el espacio para la cabeza y la pierna se sienten bastante aliviados por el tamaño de un automóvil pequeño.

En términos de practicidad, Karimun sigue siendo superior con un cuerpo compacto que se invita fácilmente a maniobrar. Adecuado para estudiantes, trabajadores jóvenes, para familias pequeñas que necesitan automóviles diarios. El estacionamiento en áreas estrechas también es mucho más fácil que los autos grandes.

Sin embargo, para aquellos que desean tecnología moderna, como pantallas grandes, características de seguridad completas o diseños contemporáneos, Karimun puede sentirse desactualizado. Los nuevos autos LCGC y el auto de la ciudad claramente ofrecen más características. Por lo tanto, los posibles compradores deben adaptarse a sus respectivas necesidades.