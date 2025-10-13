Todavía se está estudiando la financiación adicional para Himbara, Purbaya se niega a informar al público si esto sucede

Jacarta – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que actualmente su partido todavía está calculando la cantidad adicional. colocación de fondos gobierno, que se planea distribuir nuevamente a los bancosbanco himbara.

Además, Purbaya admitió que seguirá manteniendo conversaciones con cada uno de estos bancos sobre su capacidad para distribuir crédito de estos fondos.

«No sé cuánto pueden permitirse. Cuando conozco a alguien me dicen: ‘Podemos hacerlo, podemos hacerlo’, así que están confundidos», dijo Purbaya en la Oficina Central de la Dirección General de Impuestos (DJP), en el sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

También explicó que existía una percepción errónea sobre los bancos himbara, que se decía que se sentían agobiados por la colocación de fondos gubernamentales. Porque, según él, con esta liquidez adicional los bancos deberían poder distribuir más crédito, lo que tendrá un impacto positivo en la economía nacional.

Además, cree que esto también está relacionado con la mejora de la calidad del crédito de estos bancos, si la economía nacional puede crecer más rápido.

Sin embargo, Purbaya admitió que todavía estaba considerando continuar con la política de colocar fondos gubernamentales en los bancos Himbara. Porque según él, hasta ahora la tasa de crecimiento Dinero sólo alcanzó alrededor del 13 por ciento.

«Aunque creo que lo ideal sería un 20 por ciento menos», dijo Purbaya.

Además, si se vuelve a realizar la colocación de fondos gubernamentales, Purbaya enfatizó que su partido no volverá a anunciar el asunto al público.

Porque aparte de esto, en realidad se trata de una operación de dinero ordinaria, el objetivo es que más adelante no se envíen más protestas al Ministerio de Finanzas por este paso político.

«(Muchas personas protestaron) Purbaya movía dinero descuidadamente, lo usaba presupuesto al azar. Eso es porque no entienden que sólo estoy moviendo dinero. «No tengo nada que ver con cambios presupuestarios, no cambié el presupuesto en absoluto», dijo.