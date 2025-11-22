Todavía se está estudiando el discurso sobre el regreso de seis días de escuela secundaria/escuela vocacional en Java Central

Kudus, VIVA – Gobierno provincial java central Actualmente, todavía estamos revisando el discurso sobre el regreso del programa de seis días. escuela para AME/SMK en esta provincia.

«La idea de seis días escolares todavía se está estudiando», dijo el Secretario Regional (Sekda) de la provincia de Java Central, Sumarno, después de asistir al evento de Reflexión sobre el 113º Aniversario de Muhammadiyah así como el 27º Aniversario de la Universidad Muhammadiyah de Kudus (UMKU) en el Edificio Crystal en el campus local, el sábado.

Acogió diversas aportaciones de elementos de la sociedad con respecto al discurso. Esto se tendrá en cuenta en el estudio.

Sumarno afirmó que cada vez que haya un problema en el mundo de la educación se utilizará como material de evaluación.

Anteriormente, el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin, dijo que el objetivo principal de la política de cinco días escolares era proporcionar tiempo libre a los niños para que se reunieran con sus familias. Sin embargo, según los estudios, muchos padres trabajan hasta seis, incluso siete días a la semana.

«Con la política de escuela de cinco días, hay dos días libres para los niños. Por lo tanto, hay un día sin supervisión», dijo hace algún tiempo el hombre conocido familiarmente como Gus Yasin.

Además, el Gobierno Provincial de Java Central, bajo el liderazgo de Ahmad Luthfi-Taj Yasin, está firmemente comprometido con el bienestar de los niños, por lo que se espera que el regreso a la implementación de seis días escolares brinde protección a los niños contra cosas negativas cuando están fuera de la supervisión de sus padres.

Sin embargo, la implementación de esta política seguirá teniendo en cuenta los resultados de estudios de expertos en educación, universidades y también del ayuntamiento.

Taj Yasin dijo que el plan de política escolar de seis días implementado por el Gobierno Provincial de Java Central se implementará para SMA y SMK de acuerdo con la autoridad del Gobierno Provincial. (Hormiga)