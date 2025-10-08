Todavía recordando cuando fue derrotado, el ministro de Jóvenes y Deportes de Arabia Saudita estaba preocupado por el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Indonesia se enfrentará a Arabia Saudita en el primer partido del Grupo B de la cuarta ronda de calificación 2026 Copa del Mundo Zona de Asia en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, jueves por la mañana Wib, 9 de octubre de 2025.

Antes de este partido, el Ministro de Deportes de Arabia Saudita, el Príncipe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, estaba preocupado. Admitió que enfrentar al equipo de Garuda no era un asunto fácil.

A pesar de que Arabia Saudita es superior en el papel, Abdulaziz cree que el equipo de Patrick Kluivert tiene un gran potencial para sorprender.

«(Contra) el equipo indonesio no es fácil. Este es un equipo fuerte», dijo Abdulaziz, citado por Winwin.

Las palabras del príncipe no fueron sin razón. En las últimas dos reuniones en la tercera ronda Calificación de la Copa Mundial 2026Arabia Saudita no pudo mostrar dominio completo. Solo dibujaron una vez e incluso perdieron ante Indonesia.

«Todos ustedes saben esto, pero están completamente preparados. Que Dios los bendiga», continuó Abdulaziz en su mensaje a los jugadores de Arabia Saudita.

Además del factor de calidad de Indonesia que continúa mejorando, Arabia Saudita se beneficia de su estado de huésped. El apoyo de decenas de miles de seguidores en Jeddah y más tiempo de descanso ideal significa que siguen siendo favoritos para ganar.

Sin embargo, la advertencia de Abdulaziz es una señal de que Arabia Saudita no quiere tomar las cosas a la ligera Equipo nacional indonesioquien ahora aparece con una composición de jugadores de clase europea y un alto espíritu de lucha bajo la guía de Patrick Kluivert.

«Estamos listos para dar todo en el campo», enfatizó uno de los jugadores de Arabia Saudita en una conferencia de prensa previa al partido.

Todos los ojos ahora están enfocados en Jeddah, donde Garuda está luchando para demostrar que merecen ser considerados al más alto nivel de fútbol asiático.