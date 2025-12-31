Todavía perseguido por la AGO, ¿dónde está Silfester Matutina?

Jacarta – Jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) Fiscalía General (Ministro de justicia) RI, Anang Supriatna abre su voz sobre el desarrollo de la búsqueda de Silfester Matutina.

Lea también: Fiscalía General: 101 fiscales sometidos a sanciones disciplinarias a lo largo de 2025, algunos destituidos de sus cargos



Condenar caso difamación Vicepresidentes décimo y duodécimo Jusuf Kalla Hasta el momento no ha sido ejecutado porque aún se desconoce su paradero.

«Estamos buscando a Silfester», dijo Anang a los periodistas en una conferencia de prensa el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Lea también: KPK SP3 IDR 2.7 T Caso de corrupción minera en el norte de Konawe, se recomienda al Fiscal General que asuma el control



Anang explicó que el equipo de fiscales del sur de Yakarta todavía estaba monitoreando el paradero de Silfester Matutina.

«Lo que está claro es que el equipo del fiscal del sur de Yakarta está monitoreando el paradero del interesado. Si lo hay, se puede llevar a cabo la ejecución», dijo.

Lea también: El ministro de Imipas filtra sobre la posición de Riza Chalid, ¿todavía en Malasia?



No sólo eso, Anang reveló que su partido también fue ayudado por el Equipo de Arresto de Fugitivos del Fiscal General en la búsqueda de Silfester Matutina.

«Sí, así es, el Equipo Tabur también apoya al equipo de la Fiscalía del Sur de Yakarta, ayudando a encontrar el paradero del interesado», concluyó Anang.

Como se informó anteriormente, en medio de llamados a una ejecución inmediata, Silfester Matutina finalmente abrió su voz a través de su abogado. El abogado de Silfester, Lechumanan, subrayó que su cliente no había huido del proceso judicial y todavía se encontraba en Yakarta.

«El señor Silfester está básicamente en Yakarta. No irá a ninguna parte», dijo Lechumanan a los periodistas el jueves 9 de octubre de 2025.

Según Lechumanan, el equipo legal también pidió a la Fiscalía del Distrito Sur de Yakarta que pospusiera la ejecución de Silfester. La razón es que el caso que involucra al ex voluntario de Jokowi se considera caducado y actualmente Silfester está presentando una segunda revisión judicial (PK).

«Así que no lo fuerces», dijo.

Sin embargo, cuando se le preguntó por qué Silfester nunca aparecía en público, Lechumanan no dio una respuesta definitiva.

«Si se trata de desaparecer del público, no le he preguntado a la persona en cuestión. Pero tal vez haya una carga, sí. Si somos abogados, sólo damos opiniones legales», dijo.