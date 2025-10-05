Todavía perfeccionado, esta semana ha terminado

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi dijo la regulación presidencial (Perpresas) Gobernanza Comer nutritivo gratis (MBG) todavía está refinado. Se dirige a los perres que se completará la próxima semana.

«Espera un minuto, todavía está perfeccionado. Esta semana debe completarse», dijo Praseteto a los periodistas en el área de Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Aunque el perpresa no existe, el programa MBG continúa. Dijo que la regulación presidencial será perfeccionar la implementación del MBG que ha estado funcionando hasta ahora.

«Pero es así, no porque el perpresa no exista y luego no funciona. Bueno, este perpresa es perfeccionar o mejorar la implementación del programa de alimentación nutricional gratuita», dijo.

Se informó anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana dijo que el gobierno estaba preparando una regulación presidencial (Peres) Gobierno de alimentación nutricional gratuita (MBG). Esto está preparado para prevenir problemas que a menudo ocurren en el programa MBG, uno de los cuales es el envenenamiento.

«Ahora se está completando relacionado con el perpresa de la gobernanza alimentaria nutritiva», dijo Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Dadan esperaba que las reglas de apoyo pronto fueran firmadas por el presidente Prabowo Subianto. Porque el problema de MBG es urgente.

«Esperemos que esta semana haya sido firmada por el presidente, porque el apoyo al programa de alimentación nutricional ha sido muy urgente», dijo Dadan.

Dadan también dijo, para apoyar la higiene, la Unidad de cumplimiento de servicios de nutrición (SPPG) aplicará dos certificaciones. Certificado de certificación higiénica de preformance de saneamiento (SLHS) del Ministerio de Salud (Kemenkes)

Luego, la certificación del análisis de riesgos y el punto de control crítico (HACCP) de una institución independiente. HACCP es una certificación estándar internacional para la seguridad alimentaria destinada a prevenir los peligros durante el proceso de producción de alimentos, desde materias primas hasta consumidores finales.

«También queremos aplicar la certificación de seguridad alimentaria en forma de HACCP», dijo Dadan.