Todavía ocupado, sólo un 2 por ciento menos

Jacarta – Ministro de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana no negó que hubo una disminución en las visitas viajero el Bali durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026. Sin embargo, enfatizó que Bali sigue siendo el destino elegido por los turistas, tanto locales como extranjeros.

«Bali no está tranquilo, todavía está ocupado. Sólo hay una ligera disminución de alrededor del 2 por ciento», dijo Widiyanti en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 27 de diciembre de 2025.

Widiyanti dijo que la disminución de las visitas sólo se produjo por parte de los turistas nacionales. Aunque no se indicó el número, reveló que los factores climáticos desfavorables hicieron que los turistas nacionales optaran por viajar a otros destinos en Java Central, Java Oriental, Java Occidental y Yogyakarta.

Momento del Año de Piedra, los turistas llenan la aldea de Panglipuran, Bali Foto : VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Mientras tanto, las visitas de turistas extranjeros a Bali siguen aumentando. Según los datos que presentó, hasta el momento se han registrado 6,8 millones de visitas. Esta cifra se acerca bastante al objetivo de 7 millones de visitas.

Anteriormente, el gobernador de Bali, Wayan Koster, también había negado noticias similares. Dijo que el tráfico ligero y las bajas demandas de trabajo para los conductores turísticos se vieron influenciados por el clima de la temporada de lluvias que afectó las actividades al aire libre de los turistas.

«Ahora mismo es temporada de lluvias, hay inundaciones, tal vez la gente no viene a Bali para hacer turismo, mucha gente está descansando, así que estos son datos reales tanto de Angkasa Pura como de la oficina de turismo», dijo.

También se prevé el problema de un menor número de turistas extranjeros en el período de fin de año debido a la baja ocupación como resultado del gran número de turistas que utilizan las instalaciones OTA AirBnB que no pagan impuestos y son difíciles de rastrear. Por tanto, el aumento del número de turistas no es proporcional al aumento de la ocupación hotelera y de restaurantes.

El jefe del Servicio de Turismo de Bali, I Wayan Sumarajaya, añadió que el gobierno continúa esforzándose por crear un turismo digno y de calidad mediante la coordinación con diversas partes, agencias verticales, funcionarios regionales y distritales, incluidos los actores empresariales, para que los servicios en el turismo de Nataru puedan ser mejores.

Aunque las condiciones climáticas durante la temporada de lluvias influirán en gran medida en las condiciones turísticas de Bali, en varios lugares ha habido un aumento de las actividades.

Hasta ahora, el Departamento de Turismo de Bali se ha coordinado con varias partes relacionadas con los servicios turísticos, como la emisión de avisos para mantener la comodidad y la seguridad en la temporada de lluvias.