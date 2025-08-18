Todavía no se ha visto, Raffi Ahmad todavía apoya la película Red and White One para todos a pesar de muchas críticas

VIVA – Película animada Merah Putih: Uno para todos los lanzados coincide con el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia sigue siendo un tema candente de conversación entre la gente.

Leer también: Número de espectadores de la película roja y blanca: una para todos, hacer que el director quiera lanzar una secuela cada año



Aunque cosechando una variedad de críticas relacionadas con la calidad visual y sus estrategias de detección, esta película tiene pleno apoyo de Enviado especial del presidente El campo de construcción de la generación más joven y los trabajadores de arte, Raffi Ahmad.

Raffi invita al público a continuar brindando apoyo para este trabajo animado con temática del nacionalismo. Personalmente, Raffi Ahmad afirmó que continuaría brindando apoyo para el trabajo de los hijos de la nación a pesar de que ahora era una conversación cálida.

Leer también: Más popular: la lista de artistas indonesios murió de cáncer, el secreto de la vida de MPOK ALPA acaba de ser revelado



«Continuamos apoyando, sea lo que sea, continuamos apoyando», dijo Raffi Ahmad, cuando se encontramos en el Palacio del Estado, domingo 17 de agosto de 2025.

Aunque mostró pleno apoyo para la película, Raffi Ahmad admitió que no había tenido la oportunidad de ver la película. No es de extrañar, porque el horario está muy lleno, Raffi Ahmad no tiene tiempo libre.

Leer también: Más popular: las causas de MPOK Alpa murieron, Raffi Ahmad e Irfan Hakim Sun en transmisión en vivo



«Por cierto de ayer, acababa de regresar de fuera de la ciudad. Todavía no, aún no (observando)», dijo Raffi Ahmad.

Película roja y blanca: One For All se produce con un objetivo noble, que es inculcar un espíritu de nacionalidad a través de un medio animado. Su presencia en los cines en un momento histórico de la independencia indonesia conmemoró la atención pública, pero también desencadenó discusiones en las redes sociales relacionadas con la calidad de producción y sus decisiones de detección.

Uno que también destacó esta polémica fue el famoso director Hanung Bramantyo.

A través de cargas en la historia de Instagram, Hanung cuestionó por qué esta película recibió prioridad emitida en agosto, mientras que cientos de otras películas indonesias todavía están esperando su turno para ingresar a la pantalla grande.

Sin embargo, Raffi Ahmad sigue siendo optimista sobre el potencial de la industria de la animación del país. El padre de dos hijos enfatizó la importancia de dar aliento y aprecio a los cineastas indonesios para que las obras locales, incluida la animación, puedan continuar desarrollándose.

Según él, la presencia de películas como Merah Putih: One For All es un paso importante para avanzar en el cine nacional, especialmente en el ámbito de la animación que todavía está creciendo.

Algunas partes consideran que, independientemente de las críticas existentes, esta película tiene un valor positivo como representación del trabajo de los hijos de la nación. Se espera que el apoyo a la producción local como esta motiva a los cineastas a continuar mejorando la calidad y la innovación en el futuro.

Hasta ahora, la discusión sobre la película roja y blanca: una para todas sigue llegando a varias plataformas de redes sociales, lo que refleja el entusiasmo y las expectativas públicas de la industria cinematográfica indonesia.