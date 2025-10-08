Todavía no ha terminado, ¿verdad?

Jacarta – Azizah salsha Acabo de celebrar su 22 cumpleaños celebrando una fiesta festiva titulada «El verano de Zizu cumplí veintidós». Al evento asistieron su familia y sus amigos más cercanos, una semana después de que su esposo, el futbolista Pratama Arhan, fuera conocido por haber dado sus votos de divorcio.

Leer también: ¡5 hechos sobre el divorcio de Pratama Arhan-Azizah Salsha que finalmente se revelaron, no por una tercera persona!



Se suponía que este momento de cumpleaños era una celebración alegre para Azizah, pero en cambio se convirtió en una conversación acalorada en las redes sociales. Esto se debe a que una serie de fotos y videos de la fiesta distribuyeron ampliamente e invitaron a varias reacciones públicas, especialmente después de un retrato íntimo de ella con un hombre llamado Nadif Zahiruddin. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El primer video subido por una cuenta de Instagram @exclusivetimnasartis muestra a Azizah diciendo una oración antes de explotar las velas en su pastel de cumpleaños. En el video, la hija del miembro del DPR Andre Rosiade se ve elegante con un vestido negro que enfatiza sus curvas. La celebración se llevó a cabo en una cancha de Padel con alegres decoraciones con temas de verano.

Leer también: No más adivinanzas, los abogados revelan la razón detrás del divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el retrato de fotomatón que mostraba a Azizah junto con Nadif Zahiruddin, una figura que se dice que estaba cerca de Anya Geraldine. En la foto, se ve a Azizah aferrándose al hombro de Nadif, mientras que Nadif responde abrazando el hombro de Azizah cariñosamente.

Leer también: Pratama Arhan se divorcia Azizah Salsha sin venir a la corte



Su cercanía parecía tan natural, como si los dos se hubieran conocido durante mucho tiempo. Inevitablemente, el retrato inmediatamente se volvió viral y se convirtió en un tema de discusión para los internautas. Muchos han destacado que la actitud de Azizah se considera demasiado relajada para mostrar intimidad con otros hombres, considerando que todavía está en el período de Iddah después de su divorcio de Pratama Arhan.

«No es como si te hayas divorciado», dijo un internautas.

«Preguntado en un tono suave, ¿qué debo hacer durante el período Iddah? ¿No está permitido salir de la casa del Samsek, incluso si es así con los niños?» dijo otro.

«El período Iddah aún no ha terminado, ¿verdad?» los internautas preguntaron.

Estos comentarios ilustran la curiosidad del público sobre los límites que deben ser mantenidos por una mujer que todavía está en su período de Iddah. Aun así, hasta ahora ni Azizah Salsha ni Nadif Zahiruddin han proporcionado aclaraciones sobre su cercanía o el contexto real de las fotos que circulan.