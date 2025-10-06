Todavía no es un mes de oficina, el primer ministro francés resigna presentado para renunciar al presidente Macron

París, en vivo – Primer Ministro de Francia Sebastien Lecorn enviar su renuncia al presidente Emmanuel Macron El lunes 6 de octubre de 2025, en medio de crecientes críticas a la composición de su nuevo gabinete.

Este gobierno se registra como el más corto en la historia moderna. Francés. Donde Lecornu que fue inaugurado sobrevivió como solo 27 días como PM. El presidente Macron acepta la renuncia de Lecornu, informe TV BFM Citando el palacio Elysee.

La medida se tomó solo unas horas después de que Lecornu anunció el nuevo gabinete que estaba lleno de nombres antiguos del gobierno que colapsó el 8 de septiembre.

La composición del gabinete inmediatamente cosechó las críticas del partido de la oposición.

«La decisión de mantener el mismo gabinete, además de las personas que han dejado en bancarrota a Francia, realmente triste», dijo el líder de National Wing Rally, Marine Le Pen, a través de las redes sociales X.

El líder del Partido Verde, Marine Tondeler, evaluó la «falta de respeto por la democracia» entre los partidarios de Macron «ha alcanzado un nuevo nivel», al tiempo que critica el regreso de Bruno Le Maire al gabinete.

Mientras tanto, el presidente del Partido Socialista, Boris Vallaud, dijo que «la renuencia de Macronic al cambio hace que el país sea más sumido en el caos todos los días».

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, dijo que celebraría una reunión estratégica republicana el lunes tras la última situación política.

«La composición de este gabinete no refleja el cambio prometido», escribió en X.

En el nuevo gabinete de Lecornu, Roland Lescure reemplazó a Eric Lombard como ministro de finanzas. Mientras que el ex ministro de finanzas Bruno Le Maire es ahora el Ministro de Defensa.

El gabinete también incluye a Eric Woerth como Ministro de Organización y Descentralización Regional, Naima Moutchou como Ministra de Transformación Pública y Tecnología Digital, Mathieu Lefevre como Ministra de Relaciones con el Parlamento, así como a Marina Ferrari como Ministra de Vida Sports, Juventud y Comunidad.

Varios ministros restantes en su posición, incluidos Retailleau, Jean-Noel Barot, Elisabeth Borne, Manuel Valls, Gerald Darmanin, Catherine Vautrin, Rachida Dati, Agnes Pannier-Runacher, Annie Ginevard, Amelie de Montchalin, Philippe Tabarot y Aurore Berge.

Lecornu fue nombrado primer ministro después de que Francois Bayrou perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional el 8 de septiembre de 2025.