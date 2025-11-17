Todavía mareado y débil, el autor de la explosión del SMAN 72 hace que la policía se muerda los dedos a la espera de una confesión

Jacarta – Esfuerzos policiales para descubrir el motivo. explosión que sacudió PEQUEÑO 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, se ven nuevamente obstaculizadas.

La razón es que el estudiante con las iniciales F, que ha sido designado como Niño en Conflicto con la Ley (ABH), en realidad no está 100 por ciento apto. Luego de estar crítico y ser atendido en la UCI, F fue trasladado a la habitación de internación. Sin embargo, su estado no permitió ser interrogado.

«Los investigadores todavía están coordinando con el médico tratante, porque su estado todavía es débil y mareado después de quitarle el tubo de alimentación», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, el martes 18 de noviembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de PMJ, Comisario de Policía Budi Hermanto

Como ABH, el proceso de examen para F está obligado a seguir los procedimientos de protección infantil. Por lo tanto, además de los médicos, la policía también debe obtener luz verde de las instituciones pertinentes antes de formular la primera pregunta. Esto significa que la información que se espera revele el motivo principal de F para ensamblar las siete bombas no se recibirá en un futuro próximo.

«También tenemos que coordinarnos con KPAI, Bapas, APSIFOR y P3A», dijo Budi.

Para alumno con las iniciales F lo cual es inesperado autor explosión en SMAN 72 Yakarta Utara resulta ser una figura cerrada y rara vez socializa.

El jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, explicó que los hallazgos se obtuvieron después de que los investigadores examinaron a 16 testigos. Están formados por familiares, profesores y amigos de la escuela del perpetrador.

«Según la información que recopilamos, se sabe que los Niños en Conflicto con la Ley (ABH) involucrados son personas privadas y rara vez socializan», dijo el martes 11 de noviembre de 2025.

Como resultado de sus acciones al detonar una bomba en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el estudiante con las iniciales F fue amenazado con varios artículos múltiples.

Se determinó que F era un niño en conflicto con la ley (ABH) después de que los investigadores encontraron pruebas suficientes de actos ilegales. Así lo reveló el Director General de Investigación Criminal (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, el Comisionado de Policía Iman Imannudin.

«Hay acusaciones de que ha habido actos ilegales que deberían sospecharse de violar las normas legales», dijo Iman durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Metro Jaya, el martes 11 de noviembre de 2025.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta durante las oraciones del viernes. Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.