Todavía herido, el debut de Ronaldo en el semen Padang debe retrasarse

Padang, Viva – Gestión Semen Padang FC mencionar Ronaldo Joybera r junior kwateh o a menudo llamado Ronaldo Kwateh Todavía requiere tiempo para recuperar lesiones antes del debut en el debut en la temporada 2025-2026 de la Super League.

«Ronaldo no está listo para jugar porque todavía necesita tiempo para recuperar su lesión», dijo el jueves el entrenador de Semen Padang FC, Eduardo Almeida, en la ciudad de Padang.

EDUARDO transmitió esto con respecto a la oportunidad o posibilidad de que Ronaldo Kwateh defendiera el semen Padang FC cuando se entretenga PSM Makassar En la continuación de la Super League el viernes 22 de agosto de 2025 en el Haji Agus Salim Stadium, Padang City a 15.30 WIB.

El entrenador asistente Benfica U16 para el período 2001-2003 dijo que Ronaldo aún procedía a poder volver a excelentes condiciones antes de ser revelado como el equipo de Kabau Sirah.

«De hecho, ha recibido un minuto de entrenamiento, pero no está listo para ser desplegado contra PSM Makassar», dijo el ex entrenador de Arema y Rans Nusantara.

Eduardo se aseguró de que el equipo no quisiera apresurarse a jugar a Ronaldo Kwateh porque podría empeorar una lesión, para que tuviera un impacto en un período de recuperación más largo.

Agregó que cuando el semen Padang decidió reclutar a Ronaldo de Muangthong United, su grupo había entendido y sabía cuáles eran los pasos o acciones que el club tomaría sobre el jugador.

«Entonces, cuando traemos a Ronaldo aquí, ya sabemos y entendemos el proceso», dijo.

En el partido anterior, el semen Padang FC derrotó con éxito a Dewa United con un puntaje de 2-0 que tuvo lugar en el Haji Agus Salim Stadium el viernes (15/8). Los resultados llevaron a Kabau Sirah a clasificar 11 temporalmente.

Por otro lado, PSM Makassar actualmente ocupa 13 años después de tragar dos sorteos cuando se trata de Bhayangkara Precision Lampung FC y Persijap Jepara. (Hormiga)