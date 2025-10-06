Todavía hay lesiones, Maarten Paes descargó las últimas condiciones por delante del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

VIVA – Kiper Equipo nacional Indonesia, Maarten paessin rodeos relacionados con su condición antes de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática. Paes se aseguró de que estuviera en buenas condiciones y que estuviera listo para defender el escuadrón de Garuda.

Leer también: Maarten Paes listo para combatir Arabia Saudita: ¡He marcado esta pelea en el calendario!



Paes había sido dudoso debido a una lesión en los isquiotibiales desde principios de agosto de 2025. La lesión lo obligó a detenerse para nueve partidos juntos FC Dallas en el evento Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, las buenas noticias llegaron la semana pasada. Paes ha regresado a la lista del equipo del FC Dallas cuando se enfrenta a LA Galaxy en la 35ª jornada de MLS, aunque no se ha revelado y solo se encuentra en el banco.

Leer también: ‘Caucásico DePok’ hizo una asistencia, desafortunadamente FC Utrecht fue derrotado de Feyenoord



En una entrevista con su club, el portero de 26 años afirmó haber estado esperando el momento para regresar al campo, especialmente juntos. Equipo nacional indonesio.

«Me siento muy bien. De hecho, he marcado este horario durante mucho tiempo», dijo Paes de la cuenta oficial de Instagram @FCDallas, lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: 3 Los niños de Patrick Kluivert aparecen Gacor por delante del equipo nacional de Indonesia contra Arabia Saudita, ¡todos ellos hacen objetivos!



Paes explicó que el proceso de recuperación de la lesión fue de acuerdo con el plan. También sintió que era hora de volver a jugar. El portero no olvidó agradecer al entrenador de fitness del FC Dallas, Kwan Lee, quien lo acompañó durante el período de recuperación.

«Sé que mi período de recuperación es de alrededor de nueve semanas, así que creo que es el momento adecuado para regresar. Kwan me ayuda extraordinario en las últimas semanas», dijo Paes.

Aunque afirmó que todavía sentía un pequeño efecto por su lesión en los isquiotibiales, Paes insistió en que no interferiría con su desempeño. Hizo hincapié en que estaba listo para fortalecer al equipo nacional indonesio en dos partidos importantes más tarde.

El equipo nacional de Indonesia está programado para jugar dos partidos difíciles en la cuarta ronda del Grupo B de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El equipo de Garuda se enfrentará primero a Arabia Saudita el 8 de octubre de 2025, luego desafiará a Irak tres días después en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

«Ahora me siento mucho mejor. Todavía hay algunas cicatrices de lesiones, a veces se siente rígido, pero el resto no hay problema», dijo Paes.

«Ahora solo ajusta al vuelo y la diferencia de tiempo allí. Jugaremos dos veces, así que me iré hace una semana pronto», agregó.