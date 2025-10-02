Todavía faltan docenas de estudiantes, el ministro coordinador de PMK dijo que no había señales de vida bajo las ruinas de Sidoarjo Ponpes

SidoarjoVIVA – El proceso de evacuación de las víctimas del colapso del internado islámico Musala (Pone) Al Khoziny en Sidoarjo, East Java, entró en la ronda crucial. Ministro coordinador de desarrollo humano y cultura (Menko PMK), Pratikno, reveló la triste noticia que ya no detectaba signos de vida bajo las ruinas del edificio.

Leer también: La historia del equipo SAR se desgastó 3 horas para salvar a los estudiantes que estaban atrapados por las ruinas de la Al Khoziny Islamic Boarding School



«Como se explicó, que de hecho con la máxima asistencia del equipo que tenemos, tanto el equipo es Basarnas, BNPBAdemás de la asistencia de varias partes, no se encuentran más signos de vida «, dijo Pratikno en una conferencia de prensa en la ubicación de Ponpes colapsadoJueves 2 de octubre de 2025 citado por TVone.

Pratikno dijo que la información se había transmitido directamente a las familias Santri. El equipo SAR combinado también ha realizado una evaluación tres veces desde el miércoles por la noche, 1 de octubre de 2025, a las 23:00 WIB. A partir de los resultados de los exámenes repetidos, no hay más indicaciones de movimiento o sonido desde el interior de las ruinas.

Leer también: BNPB: 59 personas todavía están atrapadas en las ruinas del edificio de Ponpes de Al Khoziny Sidoarjo



«Eso se ha explicado a la familia y, por lo tanto, la familia también acepta usar equipos pesados», dijo.

Aun así, enfatizó que el uso de equipos pesados ​​se realizará con cuidado. La esperanza, todavía existe la posibilidad de que la víctima haya sido encontrada segura.

Leer también: Actualizar víctimas de Al Khoziny Sidoarjo Ponpes Ambruk: 5 personas murieron, una crítica



«Así que por favor ore para que las víctimas sean felicitadas, continuamos rezando por eso. Esperemos que las familias de las víctimas reciban fortaleza, paciencia, sinceridad al enfrentar este desastre muy alarmante», dijo nuevamente.

BNPB: 91 Santri todavía perdido

Mientras tanto, los datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) muestran que todavía hay muchas víctimas que se espera que sean enterradas. El jefe del Centro de datos de desastres, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari, dijo, según la asistencia de los Santri, había 91 personas que aún no habían sido encontradas.

«Según los datos de asistencia de los estudiantes, hasta 91 personas fueron supuestamente enterradas por materiales de construcción», dijo Abdul en su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Abdul agregó, el equipo SAR había detectado seis estudiantes que aún sobrevivieron en uno de los segmentos de ruinas. A través de una brecha estrecha, los oficiales distribuyen alimentos y bebidas para que se mantengan sus condiciones.

«A través de las brechas existentes, los oficiales han distribuido alimentos y bebidas para mantener el estado de las víctimas», dijo.

Se desplegaron un total de 332 personal conjunto para operaciones de rescate. Se alertó al equipo pesado, pero se retrasó porque se temía que las vibraciones realmente empeoren la condición de las ruinas.

«Por otro lado, el equipo está formulando pasos técnicos con expertos en construcción para limpiar los escombros de manera segura sin desencadenar ruinas de seguimiento», dijo Abdul.

Hasta ahora, un total de 100 estudiantes han sido evacuados con éxito. De estos, 26 todavía se someten a tratamiento en el hospital, se han enviado a 70 a casa, una persona fue derivada a un hospital en Mojokerto y se confirmó que tres estudiantes murieron.

Este incidente desgarrador ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025, cuando alrededor de 140 estudiantes llevaban a cabo oraciones ASR. De repente, el nuevo edificio de Al Khoziny Ponpes se derrumbó, acumulando docenas de estudiantes en él.