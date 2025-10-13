Todavía estoy orgulloso de ser parte del sueño de la selección nacional de Indonesia.

Jacarta – Falla Selección Nacional de Indonesia De hecho, la clasificación para el Mundial de 2026 ha dejado una profunda decepción. Pero detrás de ese sabor amargo, Marc Klock En realidad vi algo más grande: el orgullo y el coraje de una nación para volver a soñar.

En una subida a su cuenta oficial de Instagram, el lunes (13/10), el centrocampista persib Bandung entregó un mensaje lleno de reflexión luego de que Indonesia fuera eliminada de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona asiática.

“Desde el inicio de esta campaña, cada jugador y entrenador hemos luchado con todas las fuerzas que tenemos.

«Derramar nuestra sangre, sudor y lágrimas por ‘nuestro sueño’: mostrar al país y a las generaciones futuras el increíble poder del fútbol y la fe», escribió Klok.

Se extiende,

«Y lo que más me enorgullece es ver a Indonesia, como nación, atreverse a soñar de nuevo».

Caer con la cabeza en alto

La selección de Indonesia tuvo que ser eliminada tras sufrir dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial 2026.

El equipo de Garuda perdió 2-3 ante Arabia Saudita y luego perdió 0-1 ante Irak en el estadio King Abdullah Sport City, Jeddah, Arabia Saudita.

Estos dos resultados dejaron a Indonesia en el último lugar del Grupo B sin puntos, detrás de Irak y Arabia Saudita, quienes obtuvieron tres puntos.

Marc Klok apareció completo contra Arabia Saudita, su segundo partido desde que regresó al equipo de Garuda después de estar ausente durante más de un año y medio. Anteriormente, defendió a Indonesia por última vez durante la Copa Asiática de 2023 en Qatar en enero de 2024.

Con ese partido, Klok suma 21 apariciones con la selección de Indonesia desde su debut en junio de 2022 contra Bangladesh.

“Lo he dado todo por esta nación”

Klok admitió que estaba decepcionado con el resultado final, pero aún así estaba agradecido de ser parte del extraordinario viaje de este equipo.

«Lo he dado todo por esta nación y por nuestro gran sueño juntos para los rojiblancos», escribió.

«Desafortunadamente, lo que esperábamos no fue lo que obtuvimos. Aun así, todavía estoy orgulloso y agradecido de poder representar nuestro gran sueño, ser parte del extraordinario viaje de estos entrenadores y jugadores».