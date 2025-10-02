Todavía está siendo tratado después de la operación de la hemorroides, Nadiem Makarim está firmemente protegido por 6 personas, manos espisadas

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudrists) Se dice que Nadiem Makarim todavía está en tratamiento intensivo en el hospital después de someterse a operación enfermedad hemorroide.

Aun así, su estado como sospechoso en el presunto caso de corrupción del programa de digitalización educativa sigue siendo inherente. El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que su partido desplegó seis personal especial para mantener a Nadiem mientras estaba en el hospital.

«Aproximadamente casi 6 personas se turnaban simultáneamente, alternativamente. Entonces, en la mañana, dos personas se turnaban dos personas», dijo Anang en el AGO, el jueves 2 de octubre de 2025.



Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Anang enfatizó que el tratamiento médico no hizo que Nadiem fuera libre de la supervisión legal. El ex jefe de Gojek continúa sometiéndose al procedimiento de prisioneros aplicable, como el personal que queda esposado. Aun así, la certeza de cuándo Nadiem regresará al Centro de Detención de Salemba en la sucursal del sur de Yakarta Kejari todavía está esperando recomendaciones doctor.

«Somos muy dependientes de los resultados de los médicos. Del médico que maneja. ¿La persona en cuestión puede ser trasladada o aún necesita tratamiento porque también involucra derechos», dijo.

Anteriormente informó, Nadiem, quien ahora es sospechoso en el supuesto caso de corrupción de Chromebook, fue entregado a un hospital por el Cuerpo de Adhyaksa. Según los informes, Nadiem está experimentando hemorroides o hemorroides para que se sometan a una cirugía.