Todavía en casa viuda, Asri Welas afirmó ser abordada por los músicos de los funcionarios

VIVA -Eth meses después de que el matrimonio se vincula con Galiech Ridha Rahardja, actriz Asri welas Parece que todavía disfruta de la fase de la libertad como viuda. El divorcio oficial fue confirmado el 23 de enero de 2025 en el Tribunal Religioso de DePok, no solo terminó su largo romance, sino que también abrió un nuevo espacio para su vida personal, que ahora es un chisme magnético entre las celebridades.

Con la custodia total de sus tres hijos, ASRI ahora se está centrando en desarrollar un equilibrio entre la carrera y el papel de una madre soltera, a pesar de que el centro de atención público destaca infinitamente los asuntos de su corazón.

Aunque admitió que todavía estaba soltero, no negó que su pequeño corazón ocasionalmente anhele la presencia de un compañero. Sin embargo, el proceso de encontrar un post sillón ideal, para él, es como a lo largo del camino sinuoso que está lleno de cuidadosas consideraciones.

«Hay músicos, los funcionarios están ahí, por lo que se refieren al teléfono. Está bien si quieres ser amigos. Están solos.

Este reconocimiento inmediatamente desencadenó una ola de especulación en las redes sociales. ¿Quiénes son los músicos y funcionarios mencionados?

Aunque ASRI no especificó estos nombres, la imaginación de los internautas flotó inmediatamente a varias figuras famosas. Algunas especulaciones salvajes incluso mencionan la presencia de los mejores músicos de rock que a menudo se ven en eventos de música nocturna, o funcionarios regionales que se sabe que son filantrópicos.

La razón principal detrás de la hermosa actitud de las hermosas welas es la prioridad en los tres niños que ahora están entrando en la adolescencia. Hizo hincapié en que los posibles compañeros no solo deberían ser capaces de cautivar sus corazones, sino que también están listos para abrazar a la familia.

«Ver primero si puedo amar a los niños. Tengo mucho equipaje, hay tres. ¿Quieres responsabilidad? Porque no es solo conmigo, sino que también tengo que amar mi equipaje», agregó.

Su divorcio con Galiech, que se rumoreaba que involucraba a un tercero, parece haberse convertido en una valiosa lección para que no se apresure a abrir una nueva página.

La vida de Asri después de la división es inseparable del ajetreo y el bullicio del mundo del entretenimiento. Desde enero pasado, ha estado apareciendo activamente en la pantalla con su telenovela insignia, mientras que ocasionalmente comparte momentos cálidos con niños en las redes sociales.

Su estado de viuda en realidad se suma al encanto, lo que lo hace cada vez más buscado por los productores para nuevos proyectos. No es de extrañar que los hombres de varios círculos compitan para saludar, ya sea por teléfono o invitaciones casuales. Sin embargo, ASRI sigue siendo firme en principio que es la amistad, pero primero debe probarse un compromiso serio.