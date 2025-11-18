Todas las víctimas de accidentes consecutivos en la autopista de peaje de Cipali fueron evacuadas al hospital Abdul Radjak de Purwakarta.

Purwakarta, VIVA – Todas las víctimas de la serie de accidentes mortales en la carretera de peaje Cikopo-Palimanan (Cipali) fueron evacuadas con éxito al Hospital Abdul Radjak, Purwakarta, Java Occidental, el martes (18/11/2025). Las víctimas, tanto las que sobrevivieron como las que murieron, recibieron tratamiento médico inmediatamente tan pronto como llegaron al hospital. Actualmente, la policía todavía está recopilando datos e identificando a todas las víctimas.

El accidente se produjo en el kilómetro 72.500 en dirección a Yakarta, Purwakarta, e involucró a tres vehículos, dos autobuses y un minibús Grammax. Como resultado de esta colisión consecutiva, se informó que cinco personas murieron, siete resultaron gravemente heridas y otras 14 sufrieron heridas leves.

Accidentes sucesivos de dos autobuses y un minibús en la autopista de peaje de Cipali, Java Occidental Foto : Agung Prasetio/tvOne/Purwakarta

Mientras tanto, en el lugar los agentes de policía y el equipo de remolque del peaje seguían evacuando los restos del vehículo. Uno por uno, los vehículos involucrados en la colisión fueron levantados y llevados a la Unidad de Tráfico de la Policía de Purwakarta para fines de investigación. Los restos del autobús de Agra Mas han sido evacuados con éxito, mientras que el autobús de Sinar Jaya sigue en el peaje y esperando a que retiren el equipo pesado.

De los resultados de las inspecciones iniciales en el campo, el incidente comenzó cuando la situación del tráfico estaba en Carretera de peaje Cipali La dirección a Yakarta está ocupada. Por detrás, el autobús Agra Mas con matrícula B 7554 KGA conducía y golpeaba la parte trasera del autobús Sinar Jaya con matrícula B 7895 FBA. Posteriormente, la colisión afectó a un minibús que circulaba por el carril izquierdo.

Accidentes sucesivos de dos autobuses y un minibús en la autopista de peaje de Cipali, Java Occidental Foto : Agung Prasetio/tvOne/Purwakarta

La policía también visitó el hospital para confirmar los datos de identidad de todas las víctimas. El proceso de identificación aún está en curso para garantizar un número exacto de víctimas.

El jefe de la unidad de tráfico de la policía de Purwakarta, AKP Muyhia Khansa Nurwajiya, dijo que su partido todavía estaba reuniendo pruebas y examinando las declaraciones de los testigos.

«Mientras tanto, la información obtenida de la policía es que 5 murieron, 7 resultaron gravemente heridos y 14 sufrieron heridas leves», dijo. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne Purwakarta)