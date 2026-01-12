Todas las redes Telkomsel en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental se recuperan totalmente después del desastre y vuelven a estar 100% en línea

Jacarta – Telkomsel anunció que había logrado llevar a cabo la restauración total de la infraestructura red telecomunicaciones tras las inundaciones a gran escala en la región AcehSumatra del Norte y Sumatra Occidental. A través de la colaboración del Grupo de Trabajo de RI de la RPD (SATGAS) con el Ministerio en el programa GALAPANA, Telkomsel garantiza que todos los sitios afectados hayan vuelto a funcionar al 100%.

Esta recuperación integral estuvo marcada por el regreso a On Air (OA) del sitio de Ate Payung ubicado en Gampong, distrito de Bintang, Regencia Central de Aceh, como el sitio final de una serie de restauración de la red. Con este logro, hasta 7.648 sitios afectados por desastres hidrometeorológicos en la región de Sumatra se han recuperado al 100% al 11 de enero de 2026 a las 14:00 WIB, con un alto nivel de confiabilidad (disponibilidad) de la red en toda la región.

Con la recuperación de los servicios de Telkomsel Sumatra, el período de respuesta a desastres pasará a la fase de normalización con un enfoque en mejorar la confiabilidad y calidad de la red para garantizar que los servicios de Telkomsel puedan satisfacer las principales necesidades de la comunidad en el desempeño de sus actividades diarias. Este paso es importante teniendo en cuenta que todavía hay 62 sitios que funcionan utilizando soporte de transmisión por satélite y 382 sitios todavía experimentan apagones de PLN con frecuencia.

En la región de Aceh, Telkomsel completó previamente la restauración de todas las BTS y el nivel de estabilidad del servicio continúa aumentando en línea con la mejora del suministro eléctrico en varias áreas. El proceso de recuperación de la red se ha llevado a cabo de manera continua y mensurable desde el inicio del desastre, priorizando la seguridad del equipo y ajustando las condiciones de acceso y la preparación de la infraestructura de apoyo en el campo.

Vicepresidente de Operaciones de Red de Área Sumatra Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, dijo que el éxito de esta recuperación del 100% fue el resultado del trabajo intensivo y la colaboración entre las partes interesadas.

«Al reanudar las operaciones en el sitio de Ate Payung, garantizamos que todos los sitios afectados en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental se hayan recuperado por completo. Nuestro próximo objetivo es mantener la calidad y la estabilidad de los servicios para que sigan siendo óptimos y confiables para satisfacer las necesidades de la comunidad», dijo Nugroho.

Para respaldar la recuperación acelerada, Telkomsel implementó varios dispositivos de soporte, incluido Compact Mobile BTS (Combat) para fortalecer la cobertura de la red en los lugares afectados y áreas residenciales temporales, así como cientos de unidades generadoras como fuente de electricidad de respaldo durante el período de recuperación.